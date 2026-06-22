"Костадине, спри да говориш глупости" и "Г-н Василев, ще обясня как искахте да сте депутат от "Възраждане": Спор в мрежите

Любопитен политически спор се разрази не на терена на парламента и от трибуната на Народното събрание, а в социалните мрежи. В главни герои се превърнаха депутатът от "Прогресивна България" и острие на Румен Радев в лицето на анализатора Слави Василев и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Страниците за политическа сатира в социалните мрежи веднага уловиха спора между двамата в коментари под публикация, в които Василев защитава формацията си и открито критикува думи на Костадинов по повод проверка на кворума в пленарна зала.

"Костадине, спри да говориш глупости. Кворум имаше. Две последователни проверки - едната по искане на ПП, другата по ваше искане - по време на гласуването на удължителния закон за бюджета показаха, че и ти и останалите нямате друг ход, освен да си правите пиар с празни, често откровени лъжливи твърдения, подбирайки удобни факти, за да изграждате фалшив наратив пред публиката. Спрете се", написа Василев.

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Лидерът на проруската партия обаче със сигурност не му остана длъжен и разкри, че анализаторът е имал апетити към политическа кариера във "Възраждане":

"Г-н Василев, не ви съветвам да се пробвате втори път с подобно включване. Ще ми се наложи да обясня подробно как искахте да ставате депутат от "Възраждане" и какво говорехте тогава за сегашния си началник Радев. Не мисля, че ще бъде интересно за публиката", завършва иронично коментара си Костадинов.

Бърза проверка на Actualno.com назад във времето показва, че действително Слави Василев неведнъж е защитавал политиките на партия "Възраждане" в свои интервюта, особено в предизборни кампании в последните години на политическа криза. Ето само един пример от 11 септември 2023 г. в интервю пред Петър Волгин по БНР:

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"Личности в България, които да имат тежест да претендират за реална власт, виждам да са основно три - Румен Радев, Бойко Борисов и Костадин Костадинов. Не смятам, че има други политически лидери, които да могат да претендират да имат достатъчно политически капитал, за да управляват държавата".