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"Костадине, спри да говориш глупости" и "Г-н Василев, ще обясня как искахте да сте депутат от "Възраждане": Спор в мрежите

22 юни 2026, 10:13 часа 1247 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж/Actualno.com
"Костадине, спри да говориш глупости" и "Г-н Василев, ще обясня как искахте да сте депутат от "Възраждане": Спор в мрежите

Любопитен политически спор се разрази не на терена на парламента и от трибуната на Народното събрание, а в социалните мрежи. В главни герои се превърнаха депутатът от "Прогресивна България" и острие на Румен Радев в лицето на анализатора Слави Василев и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Страниците за политическа сатира в социалните мрежи веднага уловиха спора между двамата в коментари под публикация, в които Василев защитава формацията си и открито критикува думи на Костадинов по повод проверка на кворума в пленарна зала.

"Костадине, спри да говориш глупости. Кворум имаше. Две последователни проверки - едната по искане на ПП, другата по ваше искане - по време на гласуването на удължителния закон за бюджета показаха, че и ти и останалите нямате друг ход, освен да си правите пиар с празни, често откровени лъжливи твърдения, подбирайки удобни факти, за да изграждате фалшив наратив пред публиката. Спрете се", написа Василев.

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Лидерът на проруската партия обаче със сигурност не му остана длъжен и разкри, че анализаторът е имал апетити към политическа кариера във "Възраждане":

"Г-н Василев, не ви съветвам да се пробвате втори път с подобно включване. Ще ми се наложи да обясня подробно как искахте да ставате депутат от "Възраждане" и какво говорехте тогава за сегашния си началник Радев. Не мисля, че ще бъде интересно за публиката", завършва иронично коментара си Костадинов.

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Бърза проверка на Actualno.com назад във времето показва, че действително Слави Василев неведнъж е защитавал политиките на партия "Възраждане" в свои интервюта, особено в предизборни кампании в последните години на политическа криза. Ето само един пример от 11 септември 2023 г. в интервю пред Петър Волгин по БНР:

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"Личности в България, които да имат тежест да претендират за реална власт, виждам да са основно три - Румен Радев, Бойко Борисов и Костадин Костадинов. Не смятам, че има други политически лидери, които да могат да претендират да имат достатъчно политически капитал, за да управляват държавата".

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Възраждане Костадин Костадинов Слави Василев
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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