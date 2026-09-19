Емил Радев: Подкрепата ми за Илияна Йотова е личен избор, съгласуван с ръководството на ГЕРБ

В ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ евродепутатът Емил Радев внесе яснота около изненадващата си подкрепа за Илияна Йотова в президентската надпревара. Той бе категоричен, че в случая не става дума за идеологически завой, а за оценка на професионални качества, доказани през годините в Европейския парламент.

„Няма противоречие с ГЕРБ“

Радев обясни, че след като партията е взела решение да не издига собствен кандидат за държавен глава, действията му не влизат в конфликт с партийната линия. „Винаги съм действал прозрачно – поканата беше обсъдена лично с Бойко Борисов. Без одобрението на ръководството никога не бих предприел подобна стъпка“, заяви евродепутатът, припомняйки 20-годишната си лоялност към ГЕРБ.

Защо Йотова?

Според Радев изборът му е базиран на успешния съвместен опит в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Двамата са работили в екип по ключови за България теми като отпадането на мониторинговия механизъм и присъединяването към Шенген. „Виждам в нея човек, който надхвърля тесните партийни интереси и работи за националния приоритет“, добави той.

Макар да признава, че с Йотова имат различни идеологически виждания, той подчерта, че подкрепата му е персонална и е насочена към „мажоритарен кандидат с доказан опит“.

Фокус върху сигурността и мира

Освен вътрешнополитическите въпроси, Радев коментира и сложната геополитическа обстановка. По отношение на войната в Украйна, евродепутатът зае твърда позиция: военната помощ трябва да продължи, тъй като това е „инвестиция в сигурността на самия Европейски съюз“. Той обаче призова ЕС да бъде по-активен и да седне на масата за мирни преговори, за да гарантира дългосрочната стабилност на европейските граници.

Връзки с ГЕРБ остават непроменени

На въпрос дали това решение може да бъде начало на неговата раздяла с ГЕРБ, Радев бе лаконичен и категоричен: „Аз съм десен човек и член на ГЕРБ. Нямам намерение да променям принадлежността си“. Той допълни, че партията вече насочва стратегическия си фокус към предстоящите местни избори, където ще се бори за затвърждаване на позициите си.

С това изявление Радев сложи край на слуховете за вътрешнопартийно напрежение, оставяйки ясно послание, че подкрепата му за Йотова е еднократен мажоритарен жест, а не промяна в политическия му курс.

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