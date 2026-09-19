Конкурент на Никола Цолов се закани на Българския лъв - ще се бори за титлата до последния завой

Българският пилот Никола Цолов е лидер в класирането на Формула 2, но неговите конкуренти дебнат за своя шанс. Следващият кръг от подготвителната серия ще се състои в Азербайджан от 24 до 26 септември, след което ще се премести на пистата "Лусаил" в Катар, а след това - в Абу Даби за финала на сезона. Графикът обаче може да бъде променен поради продължаващия конфликт в Близкия изток, а предвид текущите преговори между властите на малкото градче в Емилия-Романя, шампионатът може да се върне на пистата в Имола за финала на кампанията.

Габриеле Мини оцени шансовете си за титлата във Формула 2

Цолов води в шампионата при пилотите със 7 точки преди втория Рафаел Камара. На 24 точки от върха пък е третият Габриеле Мини. Разликата далеч не е решаваща, особено като се има предвид, че предстои още едно състезание от основната програма в Баку. Мини напусна Мадрид с ценни точки благодарение на великолепно възстановяване в състезанието от основната програма, като завърши седми, след като стартира от края на стартовото поле. Българинът остана без точки на "Мадринг", докато Камара прибави само един пункт към актива си.

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Агресивният подход на Мини в испанската столица не остави място за съжаления и отразява ясна цел: да се бори за титлата във Формула 2 чак до последния завой. В интервю за официалните медии на Формула 2 относно състезанието и изпреварванията си сицилианецът каза: "Честно казано, изпреварванията не бяха наистина планирани. Просто се хвърлих и после ще видим какво ще стане. Повечето пъти се получи. Понякога не се получаваше, защото се хвърлях прекалено агресивно, но всъщност никога не бях в идеална позиция за изпреварване. Ето защо никой не се защитаваше наистина.

Мисля, че спирах с 15 метра по-късно, отколкото обикновено. И, честно казано, това даваше резултат. Беше добре, но наближава краят на шампионата и знаех, че трябва да се изкача в класирането. Или правиш това, или си тръгваш със съжаления. А аз не искам да правя това. Предпочитам да се блъсна в стената, докато се опитвам, отколкото изобщо да не опитам." Преди състезанието в Баку пилотът на MP Motorsport, подкрепян от академията на Алпин, подчерта една от областите, в които трябва да се подобри, ако иска да продължи да се бори за титлата:

"Нямаме какво да губим"

"В моторните спортове знаем, че всичко може да се случи", каза Мини. "Знаем, че можем да го направим, просто трябва да излезем с нагласата, че нямаме много какво да губим, и да се опитаме да извлечем максимума от всичко, както винаги. Имаме какво да изясним, знаем какво се случва, но трябва да се справим по-специално с квалификациите. Ако стартираме отпред, мисля, че можем да се борим за по-добри позиции и титлата."

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