Юнайтед договори новия си вратар, „червените дяволи“ плащат над 50 млн. евро за него

Манчестър Юнайтед обаче ще трябва да извади сериозна сума, за да вземе Онана. Говори се, че „червените дяволи“ ще платят между 48 и 50 милиона евро за правата на 27-годишния камерунец. Освен това в договора между двата клуба има записани редица клаузи, с които сумата да нарасне с поне още 5 млн. и по този начин да прескочи границата от 50 милиона.

André Onana deal has been agreed yesterday night as Manchester United will now start to prepare contracts and paperwork; then book medical tests. 🔴🇨🇲



Onana will sign until June 2028 plus option until 2029.



Expectation is for official announcement later this week, not today. pic.twitter.com/fEkLyZ8cbI