Юнайтед направи огромна крачка към голямата цел във Висшата лига

27 април 2026, 23:56 часа 211 прочитания 0 коментара

Манчестър Юнайтед победи Брентфорд с 2:1.

Домакините влязоха добре в мача. Мейну проби по впечатляващ начин и намери Диало, чийто изстрел бе изчистен на голлинията. Малко по-късно Келъхър показа рефлекс, за да избие удар с глава на Магуайър, който засече центриране на Фернандеш. Логичното се случи в 11-ата минута. Поредният корнер на Юнайтед доведе до гол. Хари Магуйаър отклони към Каземиро, който реализира за 1:0.

Последваха два добри шанса за "пчеличките". При първия Тиаго се размина с топката, а при втория Ламенс отрази спря Кайоде. В 35-ата минута бившият таран на Лудогорец изтърва поредна възможност. Ламенс показваше солидно ниво, като на два пъти предотврати автогол на Хевън. До почивката гол на Диало бе отменен заради засада, но нямаше какво да спре Шешко да завърши скорстрелна контраатака в 43-тата минута.

През втората част Келъхър продължи с намесите. В другото поле Уатара два пъти излезе нс стрелкови позиции, но не ги материализира. В 71-вата минута и гредата спаси Юнайтед. В 87-ата минута Йенсен реализира красив гол с бомбастичен шут.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Брентфорд
