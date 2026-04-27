Кошмарът на "Бернабеу" се задълбочава: Реал Мадрид остава без ключов играч до края на сезона

27 април 2026, 12:40 часа 504 прочитания 0 коментара
Нападателят на Реал Мадрид и водеща фигура във френския национален отбор Килиан Мбапе ще бъде принуден да пропусне Ел Класико и всички оставащи мачове на отбора до края на сезона, поради контузията, която получи в края на мача срещу Бетис, съобщават испанските медии. По първоначална информация французинът бе изправен пред лека травма, но след проведените медицински прегледи по всичко изглежда, че нещата не стоят точно така.

Контузията бе получена в двубоя срещу Бетис, когато се наложи нападателят да напусне терена в 83-тата минута. В началото се смяташе, че причина за това е разтежение на мускула на левия му крак, но сега се говори, че той няма да се завърне в игра този сезон. Възможно е отлагането на завръщането му в игра да е предпазна мярка с оглед на предстоящото Световно първенство.

Тимът на Реал Мадрид бе изправен пред сериозни трудности през месец април, предвид отпадането им от четвъртфиналите в Шампионска лига за втора поредна година и сериозното им изоставане в битката за титлата в първенството. От завръщането си в отбора началото на месеца Мбапе взима участие в почти всяка среща, но не играе с обичайното си ниво. Статистиките показват по-голяма успеваемост на тима, когато нападателят не е в титулярния състав.

Жанина Колева Отговорен редактор
