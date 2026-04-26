На крачка от "Ушатата": Всичко, което трябва да знаем за 1/2-финалите на Шампионска лига

Шампионската лига навлиза в решаващата си фаза, като остават само четири отбора - Арсенал, Атлетико Мадрид, Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен. Двете двойки вече се срещнаха на терена през настоящия сезон, но сега залогът е много по-голям - място на финала. Историята призовава играчите на парижани, които са действащи шампиони, но те ще трябва да преодолеят тревожната си серия срещу Байерн, докато впечатляващият баланс на Атлетико срещу английски отбори ще бъде подложен на сериозно изпитание от Арсенал, който записа убедителен успех в груповата фаза. Ето и всичко, което трябва да знаем за предстоящите 1/2-финалите в "турнира на богатите".

Във вторник, 28 април, ще се изиграе първият 1/2-финал между отборите на ПСЖ и Байерн Мюнхен в Париж. Двата тима вече се срещнаха през този сезон, като баварците записаха успех с 2:1 в груповата фаза. Тогава два гола на Луис Диас бяха достатъчни за победа на баварците във френската столица. Това ще бъде 16-а среща помежду им в Шампионска лига, като Байерн води с 9:6 и е спечелил последните пет, включително и финала през 2020 година.

Байерн достигна до този етап след победа с общ резултат от 6:4 (2:1, 4:3) над Реал Мадрид в 1/4-финалите. Парижани пък пребориха Ливърпул с по два гола в двата мача. Германският отбор е спечелил 14 от последните 16 мача в турнирите на УЕФА срещу френски отбори и е победил в шест от последните си седем гостувания в тези срещи. Междувременно за отбора от Париж това е трето поредно участие в този етап на турнира - нещо, което нито един френски клуб не е постигал досега нито в ерата на КЕШ, нито в тази на Шампионската лига. Досега парижани са участвали в пет 1/2-финала, като са спечелили два и загубили три. Реваншът в Мюнхен ще се играе на 6 май.

Ден след очертаващото се шоу в Париж, погледите ще са насочени към двубоя между Атлетико Мадрид и Арсенал. Това е едва четвъртата среща между двата отбора в турнирите на УЕФА, след като Атлетико спечели с общ резултат 2:1 на 1/2-финалите в Лига Европа през сезон 2017/18 (1:1 в Лондон, 1:0 в Мадрид), а Арсенал победи с 4:0 у дома в третия кръг от груповата фаза през този сезон.

Арсенал достигна 1/2-финалите за втори пореден сезон - за първи път в историята си. Те достигнаха до този етап, след като елиминираха Спортинг Лисабон в предния кръг с 1:0. Лондонският отбор остава единственият непобеден отбор в Шампионската лига през този сезон (10 победи, 2 равенства). Ако погледнем по-назад, те са загубили само два от последните си 22 мача в турнира (17 победи, 3 равенства).

За Атлетико Мадрид и Диего Симеоне това е първо участие на 1/2-финал от сезон 2016/17. Тогава тимът загуби с общ резултат от 2:4 от градския си съперник от Реал Мадрид. Последният успех на "дюшекчиите" на този етап датира от 2016 година, когато победиха Байерн благодарение на головете на чужд терен. Те си заслужиха място във финалната четворка след успех над Барселона с 3:2 (2:0, 1:2). След вторите 1/4-финали, които бяха трудни за гледане за неутралния фен, и самият характер на Атлети и Арсенал, мнозина се съмняват, че двата тима могат да предложат голово шоу. Не се съмнявайте, обаче, че и "артилеристите" и "дюшекчиите" ще покажат най-добрата си игра. Реваншът в Лондон е насрочен за вторник, 5 май.

