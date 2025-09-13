Ювентус и Интер сътвориха 7-голов трилър! Двама турци и фамилия Тюрам откраднаха шоуто на Derby d'Italia

Отборът на Ювентус успя да постигне драматична победа над Интер със зрелищното 4:3 като домакин в голямото дерби на италианския футбол. Фамилия Тюрам, в лицето на Маркус Тюрам от Интер и Кефрен Тюрам от Ювентус, откраднаха шоуто в Derby d'Italia от третия кръг на Серия А, отбелязвайки по един гол като опоненти на терена. Противопоставяне имаше и по турска линия, след като по едно попадение отбелязаха и националите на Турция Хакан Чалханоглу от Интер и Кенан Йълдъз. В крайна сметка обаче срещата бе решена от... черногорец!

Ювентус победи Интер в голямото дерби на Италия

Още в 14-ата минута Бремер от състава на домакините намери английския бранител Лойд Кели, който откри резултата. След половин час игра лидерът на Интер Хакан Чалханоглу успя да изравни. Само осем минути по-късно обаче дойде отговор от неговия сънародник Кенан Йълдъз, който се разписа за 2:1. Второто полувреме се оказа дори по-интересно от първото. И макар в първите 20-на минути да не паднаха попадения, то в оставащото време двата тима поднесоха истинско шоу на стадиона в Торино.

Още: Беше част от "златното поколение" на Португалия, което не спечели нищо, а днес е един от най-успешните треньори в историята на любимия си клуб

Мач на обратите - синовете на Лилиан Тюрам в основата

В 64' Интер извърши тройна смяна, а само минута по-късно финалистът в Шампионска лига стигна до изравнителен гол чрез второ попадение на Чалханоглу. Ювентус също направи тройна смяна в 73', но само три минути след това Интер стигна до пълен обрат. Федерико Димарко намери Маркус Тюрам, а синът на легендата на Ювентус Лилиан Тюрам не пощади "бианконерите" и вкара за 3:2 за Интер.

В 83-ата минута дойде и звездният момент за другия син на Лилиан Тюрам - Кефрен. Кенан Йълдъз му асистира, за да може драмата да бъде пълна - 3:3! Никой от двата отбора обаче не се примири с равенството, а Ювентус бе отборът, който измъкна победата. "Старата госпожа" направи нов обрат в мача след гол на черногореца Василие Аджич, който вкара за 4:3. Така Ювентус постигна трета поредна победа в Серия А и продължава без грешка, като е лидер в класирането. Интер пък инкасира втора поредна загуба и остава едва на 11-то място.

Още: "Цигулката" на Серия А, сравнявана с Индзаги - игра за 12 отбора, вдигна Шампионска лига и стана световен шампион!