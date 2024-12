Ювентус изтърва 3 точки във важно дерби в Серия А, но продължи великолепната си серия

Ювентус и Фиорентина завършиха 2:2 в драматичен двубой от последния кръг в Серия "А" за 2024 година. На "Алианц Стейдиъм" "бианконерите" повеждаха на два пъти чрез Кефрен Тюрам. "Виолетовите" обаче съумяваха да изравнят. През първата част това стори Мойс Кийн, а в 87-ата минута Рикардо Сотил прониза Микеле Ди Грегорио с воле от близка дистанция и донесе ценна точка на своя тим.

Възпитаниците на Тиаго Мота излязоха напред в резултата в 20-ата минута, когато Тюрам нанесе хубав изстрел от границата на наказателното поле. До почивката Кийн се възползва от неубедителна намеса на противников бранител и възстанови паритета. Де Хеа се отчете с важни намеси за "Ла Виола", но нямаше какво да направи в 48-ата минута.

Moise Kean refused to celebrate against Juventus. Respect. 👏 pic.twitter.com/ULfMv4ILAt

Халфът Кефрен Тюрам се разписа за втори път, с помощта и на рикошет, за да изведе "Старата госпожа" пак напред. В следващите минути футболистите на Ювентус диктуваха темпото. Някак нелогично, 180 секунди преди да изтече редовното време Сотил нанесе силен удар от воле и изравни. Топката попадна в него след центриране и поредица от нескопосани отигравания.

Така двата отбора остават с равен брой точки - по 32. Фиорентина обаче е пети с мач по-малко, а "бианконерите" заемат шестата позиция. Тимът на Тиаго Мота няма загуба от 22 октомври, когато отстъпи на Щутгарт в Шампионската лига.

FT |⌛| Finisce così. Powered by @EASPORTSFC #JuveFiorentina pic.twitter.com/QksNqynHle

По-рано през деня Наполи постигна трудна победа у дома с 1:0 срещу предпоследния Венеция. Резервата Джакомо Распадори се превърна в големия герой за неаполитанци с попадение в 79-ата минута. В хода на сблъсъка Ромелу Лукаку изтърва дузпа. С успеха "партенопейците" се изравниха по точки на върха с лидера Аталанта. Двата отбора имат по 41 пункта, а шампионът Интер е трети с точка по-малко, но и с мач по-малко.

A narrow win for Napoli as Europe’s most 𝐓𝐄𝐍𝐒𝐄 title race continues 😨🇮🇹 pic.twitter.com/ejBYC0yEUs