След катастрофалния старт на сезона: Гьозтепе взе категорично решение за Мъри Стоилов

Въпреки трудностите от началото на сезона, в Гьозтепе гласуват пълно доверие на българския си треньор Станимир Стоилов. През 2024 години тимът се завърна в елита под негово ръководство и в последните две кампании остана на крачка от класиране в евротурнирите. От началото на този сезон обаче Гьозтепе все още няма победа и заема последното място в турската Суперлига. Въпреки това, в Измир нямат съмнение, че Мъри Стоилов е точния човек.

Гьозтепе удължи договора на Стоилов

По тази причина от клуба са решили да го задържат за дълго. Станимир Стоилов официално подписа нов договор до 2028 година с Гьозтепе. Новината беше съобщена от президента на клуба Расмус Анкерсен. В позицията на измирци пък се подчертава, че българинът е решил да остане, вместо да премине във Фенербахче, където бе искан през лятото.

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Ето какво написаха от Гьозтепе:

"Решихме да продължим партньорството си с нашия старши треньор Станимир Стоилов до края на сезон 2027/2028, като активираме едностранната опция за удължаване на договора му. Знаем, че настоящата ни позиция в класирането е далеч от това, към което се стремим и където искаме да бъдем. Въпреки това вярата ми в избрания от нас път не се е променила. Станимир Стоилов избра Гьозтепе в момент, когато много малко хора биха се изправили пред подобно предизвикателство.

Той повярва в нашия клуб, в нашия проект и в нашия град. През изминалите три сезона имахме незабравими моменти заедно. Той изигра много важна роля в прогреса, който постигнахме. Днес, докато преминаваме през труден период, е наш ред да покажем същата вяра в него. Поради тази причина решихме да активираме едностранната опция за удължаване на договора на нашия старши треньор Станимир Стоилов. Вярваме в него и ще преодолеем тази трудност заедно", написаха от Гьозтепе.

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