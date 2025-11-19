Спорт:

Най-малката страна, класирала се на световно първенство: и тя ли е над България в ранглистата на ФИФА?

19 ноември 2025, 21:55 часа 351 прочитания 0 коментара
Най-малката страна, класирала се на световно първенство: и тя ли е над България в ранглистата на ФИФА?

Кюрасао стана най-малката страна в историята на футбола, класирала се на световно първенство. Държавата се намира на остров в Карибско море, на 80 километра от бреговете на Венецуела, с население малко над 156 000 души. Кюрасао завърши на първо място в своята квалификационна група за Мондиал 2026, след като завърши 0:0 в последния си мач срещу Ямайка на стадион „Индипендънс Парк“ в Кингстън.

Дик Адвокаат класира Кюрасао на Мондиал 2026

Рекордът за най-малка държава, класирала се на световно първенство до сега държеше Исландия, която игра на Мондиал 2018 в Русия. Другата връзка с домакините от 2018 г. е треньорът на Кюрасао. Дик Адвокаат пое националната селекция през януари 2024 г. Нидерландецът има два престоя в Русия – от 2006 г. до 2009 г. води Зенит Санкт Петербург, а от 2010 г. до 2012 г. беше треньор на националния отбор.

Още: А защо депутатите не се снимат с българските национали по футбол?

Дик Адвокаат

От септември сме под Кюрасао в световната ранглиста на ФИФА

През септември България официално падна под Кюрасао в световната ранглиста на ФИФА. Тогава от 86-та позиция се смъкнахме на 88-ма и останахме зад страни като Кюрасао и Уганда. А впоследствие паднахме още по-ниско – на 91-во място. След последната актуализация на ранглистата на ФИФА се върнахме на 88-мото място, но Кюрасао остава над нас на 82-ра позиция.

Още: Шефът на ЦСКА 1948 след гола на Георги Русев: Всичко е ясно с My football honey, няма к'во да се обърка

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Дик Адвокаат Световно първенство по футбол Мондиал 2026
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес