Най-малката страна, класирала се на световно първенство: и тя ли е над България в ранглистата на ФИФА?

Кюрасао стана най-малката страна в историята на футбола, класирала се на световно първенство. Държавата се намира на остров в Карибско море, на 80 километра от бреговете на Венецуела, с население малко над 156 000 души. Кюрасао завърши на първо място в своята квалификационна група за Мондиал 2026, след като завърши 0:0 в последния си мач срещу Ямайка на стадион „Индипендънс Парк“ в Кингстън.

Дик Адвокаат класира Кюрасао на Мондиал 2026

Рекордът за най-малка държава, класирала се на световно първенство до сега държеше Исландия, която игра на Мондиал 2018 в Русия. Другата връзка с домакините от 2018 г. е треньорът на Кюрасао. Дик Адвокаат пое националната селекция през януари 2024 г. Нидерландецът има два престоя в Русия – от 2006 г. до 2009 г. води Зенит Санкт Петербург, а от 2010 г. до 2012 г. беше треньор на националния отбор.

Още: А защо депутатите не се снимат с българските национали по футбол?

От септември сме под Кюрасао в световната ранглиста на ФИФА

През септември България официално падна под Кюрасао в световната ранглиста на ФИФА. Тогава от 86-та позиция се смъкнахме на 88-ма и останахме зад страни като Кюрасао и Уганда. А впоследствие паднахме още по-ниско – на 91-во място. След последната актуализация на ранглистата на ФИФА се върнахме на 88-мото място, но Кюрасао остава над нас на 82-ра позиция.

Още: Шефът на ЦСКА 1948 след гола на Георги Русев: Всичко е ясно с My football honey, няма к'во да се обърка