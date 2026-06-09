Мишел Платини съди Джани Инфантино – легендата с тежки обвинения срещу шефа на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е обект на наказателна жалба, подадена от неговия бивш началник в Европейската федерация УЕФА Мишел Платини, съобщава ДПА. Французинът, който бе един от най-добрите футболисти от 70-те и 80-те години на миналия век, беше фаворит за наследник на Сеп Блатер като шеф на световната футболна централа през 2016-та, но беше спрян заради започнато етично разследване относно плащане, което е получил от Блатер през 2011-та.

Етичният комитет на ФИФА наказа Платини за осем години през 2015-та – санкция, която по-късно беше намалена на четири години от Спортния арбитражен съд. Платини и Блатер също бяха обект на наказателно производство във връзка с това плащане, но и двамата бяха оправдани от Федералния криминален съд в Швейцария през 2022-ра, а след това и от Апелативния съд през 2025-та.

Сериозно напрежение около световната футболна централа

Platini denuncia il presidente FIFA Infantino per diffamazione e traffico di influenze#SkySport https://t.co/cy3g2BpXw5 — skysport (@SkySport) June 9, 2026

Сега Платини започна както наказателно, така и гражданско дело във френските съдилища по случая, като сред лицата, срещу които са насочени исковете и обвиненията, е и Джани Инфантино.

В наказателната жалба, потвърдена от неговия адвокат Оливие Баратели, се твърди, че Инфантино и други лица са „работили за отстраняването на Платини от надпреварата за президентския пост на ФИФА“. В жалбата пише още, че именно Инфантино е бил „на първо място“ сред тези, които са се стремили да постигнат това.

Платини винаги е твърдял, че сумата от 2 милиона швейцарски франка (около 2,5 милиона долара), която е получил от Блатер, е била забавено плащане за работата му като негов съветник в периода 1998 до 2002 година.

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