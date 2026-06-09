Войната в Украйна:

Мишел Платини съди Джани Инфантино – легендата с тежки обвинения срещу шефа на ФИФА

09 юни 2026, 17:07 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Мишел Платини съди Джани Инфантино – легендата с тежки обвинения срещу шефа на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е обект на наказателна жалба, подадена от неговия бивш началник в Европейската федерация УЕФА Мишел Платини, съобщава ДПА. Французинът, който бе един от най-добрите футболисти от 70-те и 80-те години на миналия век, беше фаворит за наследник на Сеп Блатер като шеф на световната футболна централа през 2016-та, но беше спрян заради започнато етично разследване относно плащане, което е получил от Блатер през 2011-та.

Етичният комитет на ФИФА наказа Платини за осем години през 2015-та – санкция, която по-късно беше намалена на четири години от Спортния арбитражен съд. Платини и Блатер също бяха обект на наказателно производство във връзка с това плащане, но и двамата бяха оправдани от Федералния криминален съд в Швейцария през 2022-ра, а след това и от Апелативния съд през 2025-та.

Сериозно напрежение около световната футболна централа

Сега Платини започна както наказателно, така и гражданско дело във френските съдилища по случая, като сред лицата, срещу които са насочени исковете и обвиненията, е и Джани Инфантино.

В наказателната жалба, потвърдена от неговия адвокат Оливие Баратели, се твърди, че Инфантино и други лица са „работили за отстраняването на Платини от надпреварата за президентския пост на ФИФА“. В жалбата пише още, че именно Инфантино е бил „на първо място“ сред тези, които са се стремили да постигнат това.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Платини винаги е твърдял, че сумата от 2 милиона швейцарски франка (около 2,5 милиона долара), която е получил от Блатер, е била забавено плащане за работата му като негов съветник в периода 1998 до 2002 година.

ОЩЕ: ФИФА погна Испания след мач с участието на Георги Кабаков

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мишел Платини ФИФА Джани Инфантино
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес