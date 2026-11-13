Коледни пости 2026: Кога започват, какво може да се яде

Коледните пости продължават 40 дни и завършват в навечерието на Коледа. През това време вярващите ограничават консумацията на определени храни и обръщат повече внимание на молитвата, добрите дела и въздържанието.

Кога започват Коледните пости през 2026 г. и какво може да се яде?

Коледните пости започват на 15 ноември 2026 г. и продължават до 24 декември включително. На 14 ноември са Рождественските заговезни, които са в деня на апостол Филип на 14 ноември, след който започва постът. Той продължава 40 дни, през които вярващите се подготвят за един от основните християнски празници.

Основното правило на постите е ограничаването на животинските продукти. Обикновено от менюто се изключват месо, мляко, сирене, масло, заквасена сметана и яйца. Вместо това, основата на диетата са зеленчуци, плодове, зърнени храни, гъби, бобови растения, ядки и семена.

Строгостта на поста зависи от деня от седмицата и църковния устав. Традиционната практика включва дни с по-строги ограничения, когато се избягват олио и топла храна, и дни, когато са разрешени готвени храни и олио.

Рибата може да се яде, но не всеки ден:

21 ноември - Въведение в храма на Пресвета Богородица;

6 декември - ден на Свети Николай Чудотворец;

определени съботи и недели преди началото на последния етап от Великите пости.

В последния период преди Коледа хранителните ограничения стават по-строги. Строгият пост може да бъде отменен или да се спазва в по-лека форма от деца и възрастни хора; бременни жени и кърмещи майки; хора с хронични заболявания; военнослужещи, особено тези в бойни зони; хора, които извършват тежка физическа работа, са на път или в трудни обстоятелства. Ако промяната в диетата може да влоши здравето, е необходимо да се консултирате и с лекар.

От 15 ноември до 19 декември е основният период на поста: По това време диетата се състои главно от растителни храни, а правилата за хранене се променят в зависимост от деня от седмицата:

Понеделник, сряда и петък са сухи дни. Според традицията, растителните храни са разрешени без термична обработка и добавяне на олио.

Вторник и четвъртък - топли постни ястия, приготвени от растителни продукти, към които можете да добавите олио.

Събота и неделя - разрешени са риба, растително масло и малко количество вино.

Големи църковни празници - някои празници предвиждат облекчения, включително разрешение за консумация на риба, ако тя е в съответствие с църковния календар.

Зеленчукови супи, каши, задушени зеленчуци, бобови растения, гъби, плодове и ядки са подходящи за ежедневното меню.

От 20 до 24 декември е последният етап на поста. В края на Коледните пости ограниченията в диетата стават по-строги. Това важи особено за консумацията на риба. Понеделник, сряда и петък са сухи дни, което означава растителна храна без олио. Вторник и четвъртък - топли постни ястия с добавено олио, но без риба. Събота и неделя - топла зеленчукова храна с олио; малко количество вино е разрешено според съответната църковна традиция.

Бъдни вечер завършва Коледните пости. Този ден традиционно е посветен на специално въздържание и подготовка за празника. Според народния обичай празничната вечеря започва след появата на първата звезда. Трапезата обикновено включва варено жито, постни сарми, постна баница, содена питка, печена тиква, варен боб и др. постни ястия.

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