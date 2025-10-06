В Турция се прехласнаха по "забележителното" представяне на отбора на Мъри Стоилов

Българският специалист Станимир Стоилов продължава да прави фурор в Турция със своя Гьозтепе. През уикенда "жълто-червените" победиха Башакшехир с 1:0 и излязоха на трето място във временното класиране, оставяйки зад себе си грандовете Фенербахче и Бешикташ. Отборът на Мъри е без загуба от началото на сезона, след като записа четири победи и четири равенства, като допусна едва два гола. Силното представяне на Гьозтепе не остана незабелязано от медиите в страната, които отделиха специално внимание на стратегията на Стоилов.

В Турция заляха със суперлативи играта на Гьозтепе

Авторитетното турско издание "Фанатик" отчете прогреса на Гьозтепе в защита и анализира забележителния подход на Стоилов: "Отборът от Измир се бори за челната позиция в много области през този период, а защитното им представяне се откроява особено. Под ръководството на треньора Станимир Стоилов, Гьозтепе е запазил мрежата си чиста в 6 от 8-те си мача досега, като е допуснал едва два гола. Това ги прави отборът с най-малко допуснати попадения от началото на сезона в лигата.

Гьозтепе, чието представяне в защита е забележително, разполага с линия от трима централни защитници, която практически е непробиваема. Петима различни футболисти са били използвани на тази позиция досега. Малком Бокеле, Елитон и Алан Годой се оформиха като титуляри, докато Фуркан Байър и Таха Алтъкардеш се включват в ротацията от време на време. Централните защитници на отбора от Измир, благодарение на ръста си, доминират над противниците си във въздушните двубои, докато дисциплинираният им подход неутрализира атаките през центъра, вдъхвайки увереност в отбрана", пише турското издание.

"Матеуш Лис, който беше обект на критики миналия сезон, потвърди представянето си този сезон. Опитният вратар игра всичките 90 минути във всичките осем мача, общо 720 минути на терена. През този период полякът, който запази чиста мрежа в шест мача, се открои със своите спасявания в много мачове. С този пробив Матеуш Лис се превърна в един от най-добре представящите се играчи през сезона и затвърди мястото си на незаменим играч за отбора.

Амин Шерни и Арда Окан Куртулан, които играят като халф-бекове, привлякоха вниманието не само с постоянните си представяния, но и с приноса си на терена. И двамата играчи започнаха и осемте мача, предоставяйки значителна подкрепа на отбора си както в атака, така и в защита. Шерни е играл 695 минути досега, като е записал две асистенции, докато десният бек Арда Окан Куртулан е дал една асистенция за 681 минути. Това им представяне ги прави незаменими за Гьозтепе", допълва "Фанатик".

ОЩЕ: Отборът на Мъри Стоилов е първи по уникален показател