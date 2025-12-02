ВАР става още по-силен: Въвеждат сериозна промяна във футбола за Мондиал 2026

ФИФА разширява правомощията на видео асистент реферите за Световното първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Вестник „The Times“ съобщава, че на Мондиал-а ВАР ще може да бъде ползван при решения за втори жълти картони и корнери. Очаква се предложените промени да бъдат представени преди годишната бизнес среща на Международния футболен съвет (IFAB) през януари.
ВАР ще проверява втори жълти картони и корнери
Това, което някога се смяташе за прост начин за коригиране на „ясни и очевидни“ съдийски грешки, се превърна в едно от най-спорните нововъведения във футбола, пише Sports Illustrated. Според „The Times“ властимащите във ФИФА ще дадат зелена светлина на ВАР да използва допълнителни правомощия на пробен принцип на Световното в Щатите.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: VAR is set to have power over corners and second yellow cards at the World Cup in 2026.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 1, 2025
(Source: @martynziegler) pic.twitter.com/FIesbm0s6S
Освен да проверява голове, дузпи, червени картони и грешки в идентифицирането, ВАР ще може да преразглежда втори жълти картони и да се намесва, ако сметне, че корнер е бил отсъден погрешно. Целта е да се избегнат явни грешки, които биха могли да повлияят на резултата от мач на Мондиал 2026.
Тъй като остават още седем месеца до началото на мащабния форум в САЩ, Канада и Мексико, ФИФА използва Арабската купа, за да тества още една потенциална промяна, която предстои да бъде въведена във ВАР - строги мерки срещу играчите, които симулират контузии. Футболистите, които получават медицинска помощ за контузия по време на турнира в Катар, трябва да напуснат терена за две минути, преди да могат да се върнат. Правилото обаче не се прилага, ако извършителят на фаула получи жълт или червен картон.
ОЩЕ: ФИФА "нагласи" жребия за Мондиал 2026: Без Испания - Аржентина и Франция - Англия преди финала