ВИДЕО: Филип Кръстев навърза отбраната на Аякс и вкара страхотен гол

Кръстев получи топката в близост до наказателното поле на гостите, а след това успя да залъже противниковите защитници, за да вкара във вратата на Аякс. С гола той намали изоставането на Цволе, но Аякс стигна и до трети гол, с който сложи точка на спора.

В класирането отборът на Филип Кръстев заема 13-о място с 28 точки. Аякс пък остава на петата позиция с 44 точки. Припомняме, че Кръстев вкара красив гол и за България срещу Азербайджан - двубой, който "лъвовете" не успяха да спечелят.

SUPER SUB FILIP KRASTEV 🇧🇬(2001) HALVES THE DEFICIT WITH A LOVELY GOAL!!!pic.twitter.com/Wk3JIyM9AX