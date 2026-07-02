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Всички мачове на Световното първенство – 03.07.2026

02 юли 2026, 19:00 часа 515 прочитания 0 коментара

Фазата на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, навлиза в заключителния си етап. До момента 11 тима се класираха за осминафиналите, като остават да бъдат разпределени още пет места. Програмата на Ден №23 на Мондиал 2026 ще ни даде отговор на въпроса, кои са следващите тимове, които ще продължат напред в турнира.

Ден №23 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

Програмата на Ден №23 на Световното първенство е предвидила три прелюбопитни двубоя. Първият, който е и „черешката на тортата“ в тази фаза на елиминациите, е между Португалия и Хърватия. След това ще се изиграе срещата между Швейцария и Алжир. Последният мач от програмата е между Австралия и Египет.

Национален отбор по футбол на Португалия Кристиано Роналдо

В колко часа започват мачовете от Ден №23 на Световното?

Двубоят между Португалия и Хърватия ще започне в 02:00 часа българско време. Швейцария и Алжир ще излязат на терена във Ванкувър в 06:00 часа. Мачът между Австралия и Египет е от вечерната програма на Мондиала като ще стартира в 21:00.

Кои телевизии ще предават двубоите от Ден №23 на Мондиала?

Всички мачове от програмата на Ден №23 ще бъдат давани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната рубрика на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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