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Дронове и регионална сигурност: Радев и шефът на НАТО в Европа обсъдиха модернизацията на армията ни

02 юли 2026, 19:19 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресцентър - Президентство
Дронове и регионална сигурност: Радев и шефът на НАТО в Европа обсъдиха модернизацията на армията ни

Рисковете пред сигурността, произтичащи от военните кризи в съседство на Европа, и адаптирането на процесите на модернизация на въоръжените сили към съвременните предизвикателства, обсъди премиерът Румен Радев с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич, който е на посещение в България. В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

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По време на разговора бяха обсъдени редица теми, свързани с повишаването на оперативната съвместимост на Българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове и на системи за противодействие, по-ефективното използване на финансовите инструменти на Алианса и на ЕС в сферата на отбраната, включително за разширяване на регионалната свързаност.

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Румен Радев оцени високо съвместните учения и тренировки на подразделения на Българската армия с различни държави членки на НАТО, както и споделените опит, експертиза и анализи, които допринасят за укрепването на отбранителния капацитет на страната ни в рамките на общите действия за гарантиране на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа.

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Българска армия дронове Румен Радев генерал Алексъс Гринкевич
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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