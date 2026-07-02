Демонстрация на сила: Сръбската армия поразява цели с китайски дрон (ВИДЕО)

Сръбските въоръжени сили проведоха демонстрация на стрелба, използвайки китайския въоръжен дрон FH-95. Военните поразиха наземни цели с лазерно насочвани ракети FT-8B/C.
Serbian Armed Forces conducted a live-fire demonstration using a Chinese-made FH-95 armed drone, striking ground targets with FT-8B/C laser-guided missiles.— Clash Report (@clashreport) July 2, 2026
Serbia has been one of the earliest European countries to acquire Chinese combat drones, receiving CH-92A systems with… pic.twitter.com/DEn6lzYtNK
Сърбия е една от първите европейски държави, които са придобили китайски бойни дронове, като получават през 2020 г. системи CH-92A с ракети FT-8C и добавят през 2022–2023 г. дронове CH-95 за разузнаване и удар.
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