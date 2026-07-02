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Демонстрация на сила: Сръбската армия поразява цели с китайски дрон (ВИДЕО)

02 юли 2026, 19:50 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: Medija Centar Odbrana
Демонстрация на сила: Сръбската армия поразява цели с китайски дрон (ВИДЕО)

Сръбските въоръжени сили проведоха демонстрация на стрелба, използвайки китайския въоръжен дрон FH-95. Военните поразиха наземни цели с лазерно насочвани ракети FT-8B/C.

Сърбия е една от първите европейски държави, които са придобили китайски бойни дронове, като получават през 2020 г. системи CH-92A с ракети FT-8C и добавят през 2022–2023 г. дронове CH-95 за разузнаване и удар.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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