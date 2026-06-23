Всички мачове на Световното първенство – 24.06.2026

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада навлиза в заключителния етап от груповата фаза на надпреварата. По време на Ден №14 от турнира ще се изиграят някои от последните мачове от втория кръг на групите. Програмата е предвидила днес да се състоят общо четири двубоя, които ще дадат отговор на въпроса: „Кой ще продължи напред към елиминациите?“.

ОЩЕ: Наслаждавайте се на Мондиал'26! Истинските ценители гледат Първа лига, където няма и ден без интрига!

Ден №14 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

В ранната програмата на Ден№14 от Мондиал 2026 са залегнали четири двубоя. Първият е между Панама и Хърватия. Следва срещата между Колумбия и Демократична република Конго. Вечерната програма пък ще предложи на феновете сблъсъците между Швейцария и Канада, както и между Босна и Херцеговина и Катар.

В колко часа започват мачовете от Ден №14 на Световното първенство?

Първият мач от програмата на Ден №14 на Световното първенство между Панама и Хърватия ще започне в 02:00 часа българско време. В 05:00 е насрочен двубоят между Колумбия и ДР Конго. Срещата между Швейцария и Канада ще стартира в 22:00 часа. В същия час започва и мачът между Босна и Херцеговина и Катар.

Кои телевизии ще предават двубоите от Ден №14 на Мондиал'26?

Всички мачове от Ден №14 на Мондиал 2026 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Първите два двубоя ще бъдат излъчени по БНТ и БНТ 3. Срещата между Швейцария и Канада ще бъде предавана по БНТ, докато тази между Босна и Херцеговина и Катар – по БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате мачовете, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Пълни резултати на Световното първенство по футбол 2026 - ето как завършиха последните мачове (ОБНОВЕНА)