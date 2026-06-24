Тръмп се извъртя как ще дава замразени пари на Иран

САЩ действително ще предадат на Иран част от замразените зад граница ирански пари, но не директно, а под друга форма. Това обяви в нова своя публикация в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Подобни "обяви" са любимият начин на Тръмп да съобщава новини и да ги разпалва.

Според написаното от Тръмп, въпросните замразени ирански пари щели да бъдат похарчени за закупуване на царевица, пшеница, соя и други храни, които да бъдат доставени на Иран, защото там умирали от глад. А откъде ще бъдат купени въпросните храни - от американските фермери, това гласи поредната хвалба на президента на САЩ.

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Отделно, той уверява, че няма да има никакви такси за преминаване на Ормузкия проток - за пореден път. Ето и пълният текст:

"Иран информира САЩ, че въпреки фалшивите новини, които твърдят противното, "НЯМА ТАКСИ, ЗАСТРАХОВКИ И НИКАКВИ ДРУГИ ТАКСИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗИСКВАНИ ИЛИ ПОЛУЧАВАНИ ОТ КОРАБИТЕ, ПЪТУВАЩИ ПРЕЗ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК". Ако това е невярна информация, преговорите ще бъдат прекратени незабавно!

Освен това, САЩ не са предоставили на Иран никакви пари, нито са им освободили (замразени) пари. Ще освободим част от парите им, които са изцяло контролирани от нас, за нашите фермери и животновъди за закупуване на царевица, пшеница, соя и други. Храната е отчаяно необходима в Иран и ние ще я купуваме за тях изключително от Съединените щати. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!".

Trump:



Iran has informed the U.S. that, despite troublemaking Fake News reporting to the contrary, there are “NO TOLLS, NO INSURANCE COSTS, & NO OTHER CHARGES OF ANY KIND BEING SOUGHT OR RECEIVED BY IRAN ON SHIPS TRAVELING THE STRAIT OF HORMUZ. If this is false information,… pic.twitter.com/c6YGAEwh0v — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026

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