Бивш любимец на "Герена" се завърна в Първа лига след 3 години в чужбина

Ръководството на Ботев Пловдив обяви най-новото си попълнение по много интересен начин. Часове, след като от клуба осъществиха пореден изходящ трансфер, сега те приветстваха още един нов в редиците си. "Канарчетата" изпратиха младия си страж Мариян Боев да се усъвършенства в един от най-елитните европейски клубове за развитие на млади вратари - Генк. Малко след това приветстваха опитен играч, който да подсили халфовата им линия.

Пети нов пристига на "Колежа"

По всичко изглежда, че Георги Миланов ще играе на "Колежа" от следващия сезон. В официалните си профили в социалните мрежи "жълто-черните" публикуваха снимка, на която стои футболист на тераса с изглед към Пловдив. Въпросният играч е скрил лицето си със "Златна книга на спортен клуб Христо Ботев", но става дума именно за Миланов. Полузащитникът преминава при "канарчетата" като свободен агент, след като напусна румънския Динамо Букурещ.

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Георги Миланов е добре познат по родните терени от престоя си в Левски. Халфът бе един от любимците на феновете на "сините", преди да напусне "Герена" и да поеме към Обединените арабски емирства, където подписа с Ал Дафра. След един сезон там той се присъедини към Динамо Букурещ. Сега на 34-годишна възраст Миланов явно е решил, че е време да се върне в родината си.

За Ботев това е пето ново попълнение, след като до този момент се подсилиха с Богдан Костов, Владимир Мендеш, Асен Чандъров, национала на Уганда - Тимъти Ауани, а Шола Аделани се завърна на "Колежа" от наем. Междувременно ръководството изпрати Николай Минков, Алекса Мараш, Габриел Нога, Джон Емануел, Талес да Силва, Емерсон Родригес (край на наема), Мартин Георгиев, Алекса Мараш, Антоан Конте, Таилсон и Константинос Балоянис.

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