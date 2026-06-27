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Всички мачове на Световното първенство – 28.06.2026

27 юни 2026, 11:34 часа 625 прочитания 0 коментара

Ден №18 на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, официално слага край на груповата фаза. Поради тази причина програмата му е изпълнена с много любопитни двубои. Феновете ще могат да гледат цели седем срещи. Шест от тях са последните в групи „J“, „K” и “L”, както и първият мач от 1/16-финалите на най-големия международен футболен форум.

Ден №18 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

Двубоите, които зрителите ще могат да наблюдават днес са Панама – Англия и Хърватия – Гана от група „L“. В група „K“ предстоят срещите Колумбия – Португалия и ДР Конго – Узбекистан. Мачовете от група „J“ пък са Йордания – Аржентина и Алжир – Австрия. В първия 1/16-финал един срещу друг ще се изправят отборите на Южна Африка и Канада.

Световно първенство по футбол

В колко часа започват мачовете от Ден №18 на Световното?

По регламент всички мачове от една група са в един и същ час. Това означава, че двубоите Панама – Англия и Хърватия – Гана ще стартират в 00:00 часа българско време. В 02:30 започват срещите Колумбия – Португалия и ДР Конго – Узбекистан, а от 05:00 са двубоите Йордания – Аржентина и Алжир – Австрия. Мачът между Южна Африка и Канада е от вечерната програма и започва в 22:00 часа.

Кои телевизии ще излъчват двубоите от Ден №18 на Мондиала?

Всички срещи от Ден №18 на Мондиал 2026 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Двубоят между Панама и Англия ще бъде излъчен по БНТ, докато Хърватия – Гана ще бъде по БНТ 3. Мачът между Колумбия и Португалия също ще бъде по БНТ, а по БНТ 3 ще дават ДР Конго – Узбекистан. Срещата Йордания – Аржентина ще бъде излъчвана по БНТ, а по БНТ 3 ще е сблъсъкът Алжир – Австрия. Двубоят между Южна Африка и Канада пък ще бъде предаван и по двете телевизии.

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Ако нямате възможност да гледате на живо мачовете от Ден №18 на Световното първенство по футбол, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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