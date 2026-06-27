За ужасяващата катастрофа на "Тракия" с децата от „Славия“: Шофьорът е бил притиснат като в менгеме от мантинелата

През седмицата тежък инцидент насочи вниманието ни отново към пътищата ни. При него загинаха две 9-годишни момчета от школата на футболния клуб „Славия“ и бащата на едното от тях напът за турнир. При удара пострадаха още двама души. На този фон се оказва, че пари за пътна безопасност има, но ефект няма. „Много внимателно изучих тежкото произшествие и видях как товарният автомобил е минал с лекота през мантинелите“, коментира пред bTV бившият шеф на КАТ София Тенчо Тенев. "Аз искам да порасна": Строги мерки за пътна безопасност поискаха на бдения в страната

„Забелязах и нещо, което не се споменава, а именно, че най-вероятно водачът на лекия автомобил е имал желание да избегне удара, но е опрял в дясната мантинела и там няма къде да избяга. Бил е притиснат като в менгеме“, коментира той.

Според него няма нужда от тези мантинели и те трябва да са само на места с мостове.

Защо настъпват тежките катастрофи

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„Това също е много сериозен фактор. Между 95-ия и 100-ия км на АМ „Тракия“ има едно старо летище по средата с бетонен път. Те така го опаковаха от двете страни. Много пъти като пътувам автомобили, които са аварирали, излизат много плътно вдясно извън пътното платно и паркират. Сега всичко това е опаковано и като влезем в тази фуния, няма излизане от нея. Който и да влезе от насрещното платно, няма къде да избягаме и ударът е неизбежен“, обясни Тенев.

По думите му явно някой иска да сложи много мантинели, да се изкарат много пари само и само някоя фирма да спечели.

„Водачът на камиона чух, че с такава лекота е минал през мантинелите, че въобще не ги е усетил“, каза и от своя страна Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи.

„Практиката в други страни е, че магистралите масово се разделят с бетонни блокове в двете посоки на движение, които удържат камиони“, посочи той. По думите му всяка година има инцидент, при който камион влиза в насрещното на магистрала.

„Въпрос е на шанс и късмет какво ще срещне по пътя си и дали ще срещне автомобил“, допълни Тодоров.

Тенчо Тенев даде пример с тунела при кв. „Люлин“, където когато са сложени бетонни блокове, инцидентите са намалели.

„Имаше охлузени ламарини на автомобили, но нямаше тежки катастрофи. Същото нещо стана и при болница „Токуда“. В този участък много автомобили влизаха в насрещното и се удряха челно. След като сложихме бетонните блокове, няма пострадали хора“, заяви Тенев.

Илия Тодоров уточни и че при единия, и при другия тип обезопасителни системи има плюсове и минуси.

„Плюсовете на металните мантинели са това, че следва да са еластични и ударопоглъщащи. За сметка на това обаче те не могат да спрат тежка машина. Друг проблем с тях е, когато не е обезопасен най-долният ред колчета, това става причина за смърт на много мотоциклетисти. При падане от мотор и плъзгане по асфалта мотористът се удря в някое от колчетата, което обикновено е с фатален край“, заяви Тодоров.

Те показаха снимки на мантинела, която е без болтове. Става въпрос на изхода на София при „Църна маца“.

„В момента мантинелата не се държи на колчето. Това означава, че ако по същия начин се случи инцидент, тя ще мине над колчето и ще падне на земята, а товарният автомобил ще мине през нея. Най-вероятно работниците, които поставят колчетата, са прескочили някое друго и са спестили от болтовете“, каза Тенев.

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