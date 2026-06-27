Кола се обърна по таван на столичен булевард (СНИМКИ)

Лек автомобил се е обърнал на столичната ул. Шипченски проход, на кръстовището с "Коперник" при голям търговски център, съобщиха очевидци във Фейсбук групата Катастрофи в София. За късмет няма пострадали хора. Не е ранен и шофьорът на леката кола, няма ударени и други автомобили.

Инцидентът

Снимка: "Катастрофите в София"/Facebook

Инцидентът е станал около 8.30 часа тази сутринт на трамвайната линия. Обърната на тават кола спря движението на трамваите. В момента на мястото има полиция и екип на общинската "Аварийна помощ и превенция".

Очаква се всеки момент да се пусне движението на трамваите.

По първоначална информация на очевидци на инцидента колата се е движила с висока скорост. Към момента в МВР нямат подробна информация за водача на колата, както и за резултата от тестовете за алкохол и наркотици.