Оранжев код за риск от пожари в Гърция

Голям риск от пожари в Гърция. Забраниха влизане в гори в няколко района на страната. Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разразрастват, казаха огнеборците. Още: Голям пожар със загинал в луксозен хотел в Доминиканската република

Забранява се паленето на огън

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Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Урануполи, Стратони и Цамия. Поставиха и полицейски патрули за охрана.

Същите ограничения са въведени и на островите, където духа вятър.

Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри.

Забранено е поставяне на палатки в горски райони.

С дронове проверяват за непочистени терини в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3 хиляди евро.

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