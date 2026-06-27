ГЕРБ удря рамо на "Прогресивна България" за новия ВСС

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС е склонна да подкрепи предложенията за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет на "Прогресивна България", ако процедурите бъдат спазени. Готови сме да подкрепим решенията, които управляващите предложат, за да няма обвинения, че саботираме процеса, посочи бившият финансов министър, а сега народен представител Владислав Горанов в студиото на БНТ. Още: Парламентът ускори избора на ВСС. Нов състав ще има до 17 октомври

Не ГЕРБ, а ДПС подкрепя властта

Снимка: БГНЕС

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"Механизмът за номинации е ясно описан в Закона за съдебната власт. Може да имаме коментари, но ако номинациите са в рамките на правилата, няма причина да сме против тях. Готови сме да подкрепим решенията, които управляващите предложат, за да няма обвинения, че саботираме процеса", коментира Горанов.

Той посочи, че ГЕРБ ясно са заявили позициите си по отделните гласувания. Понякога сме подкрепяли, понякога – не. Но ако има някой, който със сигурност гласува всичко на управляващите, това е ДПС, не е ГЕРБ, по думите на Владислав Горанов.

По темата за предстоящия президентски вот Горанов заяви, че ГЕРБ все още анализира възможните сценарии, но според него без общ десен кандидат шансовете за успех намаляват.

Той не вижда големи шансове за успех без общ десен кандидат. По думите му президентските избори никога не са били най-важните за ГЕРБ. Горанов добави, че симпатизантите на партията не биха подкрепили Андрей Гюров за президент.

Владислав Горанов подчерта, че според него предварителното обявяване на конкретни имена не е правилният подход.

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