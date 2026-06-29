Кабинетът "Радев":

Всички мачове на Световното първенство – 30.06.2026

29 юни 2026, 19:00 часа 815 прочитания 0 коментара

Елиминационната фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е в разгара си. В момента се играят мачовете от 1-16 финалите на надпреварата, които ще определят кои отбори ще продължат напред в турнира. Програмата на Ден №20 на Мондиал 2026 ще предложи на феновете нови два двубоя, които се очаква да бъдат изключително интересни.

Ден №20 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Първият мач от програмата на Ден №20 на Мондиал 2026 е между Нидерландия и Мароко. „Лалетата“ достигнаха до 1/16-финалите на турнира, след като спечелиха своята група „F“. Северноафриканците пък се класираха за елиминациите като втори в група „С“.

Вторият двубой ще бъде между съставите на Кот д'Ивоар и Норвегия. Скандинавците заеха второ място в своята група „I“. Африканците също финишираха на втората позиция в група „Е“.

Национален отбор по футбол на Норвегия Ерлинг Холанд

В колко часа започват мачовете от Ден №20 на Световното?

Двубоят между Нидерландия и Мароко ще бъде в неудобен за гледане в България час, тъй като ще стартира в 04:00 наше време. Срещата между Кот д'Ивоар и Норвегия обаче ще започне в 20:00 часа.

Кои телевизии ще дават мачовете от Ден №20 на Мондиал 2026?

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И двата мача от програмата на Ден №20 на Световното първенство ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Пълни резултати на Световното първенство по футбол 2026 - 1/16-финалите започнаха с драма (ОБНОВЕНА)

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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