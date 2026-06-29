Барселона се опитва да разбие плановете на Байерн Мюнхен за бъдещето

Барселона проявява сериозен интерес към звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн и вече е предприела първи стъпки към евентуален негов трансфер, твърдят от Daily Mail. Каталунците виждат в английския национал една от основните си цели за подсилване. Според информацията ръководството на испанския шампион вече е осъществило контакт с представителите на 32-годишния нападател, за да обсъди възможността той да премине на "Камп Ноу".

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Засега обаче не се очаква развитие по сделката, тъй като приоритет за Кейн остава настоящият му клуб. Нападателят се чувства отлично в Байерн, а неговият агент води разговори с германския шампион за удължаване на договора му. Въпреки това от Барселона не възнамеряват да се отказват и планират да подновят опитите си веднага след края на Световното първенство.

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Хари Кейн премина в Байерн през лятото на 2023 година от Тотнъм и бързо се утвърди като лидер на баварците. През миналия сезон английският голмайстор записа впечатляваща статистика с 61 попадения и 7 асистенции в 51 мача във всички турнири.

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