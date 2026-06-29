Владимир Кличко: България ще организира Европейско първенство по бокс, което да бъде пример за всички останали!

„Убеден съм, че България ще организира Европейско първенство по бокс, което да бъде пример за всички останали“. Това заяви Владимир Кличко при пристигането си в София днес. Легендата е в столицата ни по покана на президента на Българска федерация по бокс Красимир Инински. Той гостува в страната в ролята на глобален посланик на спорта.

Легендата на световния бокс се срещна с министъра на спорта

„За мен е чест да приветствам Владимир Кличко. С него сме добри приятели от годините назад. Познаваме се още когато той правеше първите си стъпки в бокса, играл е на Купа „Странджа“ по мое време. Благодаря му, че ни уважи с присъствието си. Той е стимул за всяко дете и може да бъде пример за подражание с невероятните успехи, които постигна, но и със своята личност, образование и дейности извън спорта. Благодаря и на Александър Красюк, с когото от известно време обсъждахме кога е най-подходящото време, за да може да поканим Владимир. Очаквам го и на европейското първенство през септември. Благодаря и на Мартин Волке, генералния секретар на European boxing за присъствието му. Това също е показател за подкрепата и доверието, които те имат към България, в ролята на организатор на първенства на най-високо ниво“, сподели Инински.

Президентът на БФ Бокс, заедно с Владимир Кличко и Мартин Волке се срещнаха с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Те обсъдиха именно предстоящото Европейско първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“ в София. Шампионатът е първи под егидата на European boxing. Той ще бъде исторически, тъй като за пръв път България приема този форум едновременно при мъжете и жените.

„Радвам се, че отново съм в България. Много години минаха, откакто съм идвал за последно. Участвал съм в София на Купа „Странджа“, още преди да стана олимпийски шампион. За мен е чест да ви гостувам. България има страхотни боксьори в миналото, легенди, олимпийски и световни шампиони. Знам, че и в момента имате много талантливо поколение. Страната винаги е била за пример в това отношение“, коментира от своя страна Владимир Кличко.

Легендата е олимпийски шампион от Атланта 1996, а като професионалист постига 64 победи в 69 мача в тежка категория. Бивш двукратен световен шампион, като държи поясите на IBF, WBA, WBO и IBO в продължение на рекордните 4382 дни. В този период той побеждава 23-има съперници, което е ненадминато постижение в тежка категория. Член на Международната зала на славата на бокса.

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