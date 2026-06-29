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Владимир Кличко: България ще организира Европейско първенство по бокс, което да бъде пример за всички останали!

29 юни 2026, 17:54 часа 732 прочитания 0 коментара

„Убеден съм, че България ще организира Европейско първенство по бокс, което да бъде пример за всички останали“. Това заяви Владимир Кличко при пристигането си в София днес. Легендата е в столицата ни по покана на президента на Българска федерация по бокс Красимир Инински. Той гостува в страната в ролята на глобален посланик на спорта.

Легендата на световния бокс се срещна с министъра на спорта

„За мен е чест да приветствам Владимир Кличко. С него сме добри приятели от годините назад. Познаваме се още когато той правеше първите си стъпки в бокса, играл е на Купа „Странджа“ по мое време. Благодаря му, че ни уважи с присъствието си. Той е стимул за всяко дете и може да бъде пример за подражание с невероятните успехи, които постигна, но и със своята личност, образование и дейности извън спорта. Благодаря и на Александър Красюк, с когото от известно време обсъждахме кога е най-подходящото време, за да може да поканим Владимир. Очаквам го и на европейското първенство през септември. Благодаря и на Мартин Волке, генералния секретар на European boxing за присъствието му. Това също е показател за подкрепата и доверието, които те имат към България, в ролята на организатор на първенства на най-високо ниво“, сподели Инински.

Президентът на БФ Бокс, заедно с Владимир Кличко и Мартин Волке се срещнаха с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Те обсъдиха именно предстоящото Европейско първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“ в София. Шампионатът е първи под егидата на European boxing. Той ще бъде исторически, тъй като за пръв път България приема този форум едновременно при мъжете и жените.

„Радвам се, че отново съм в България. Много години минаха, откакто съм идвал за последно. Участвал съм в София на Купа „Странджа“, още преди да стана олимпийски шампион. За мен е чест да ви гостувам. България има страхотни боксьори в миналото, легенди, олимпийски и световни шампиони. Знам, че и в момента имате много талантливо поколение. Страната винаги е била за пример в това отношение“, коментира от своя страна Владимир Кличко.

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Легендата е олимпийски шампион от Атланта 1996, а като професионалист постига 64 победи в 69 мача в тежка категория. Бивш двукратен световен шампион, като държи поясите на IBF, WBA, WBO и IBO в продължение на рекордните 4382 дни. В този период той побеждава 23-има съперници, което е ненадминато постижение в тежка категория. Член на Международната зала на славата на бокса.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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