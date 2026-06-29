Прокудената художничка: Отречена в България, тя ни прослави в Южна Америка

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е талантливата българска художничка Бронка Гюрова, която въпреки че беше прокудена от родината си продължи да я прославя по света.

Биографични данни

Бронка Гюрова, дъщеря на Алекси Гюров, е родена през 1910 година в Шумен. Когато е на 1 годинка, семейството й се мести във Варна.

Още в прогимназията Бронка започва да проявява таланта си. След като завършва гимназия, тя е приета в Изящния отдел на Художествената академия в София и учи в класа по живопис на проф. Димитър Гюдженов. След като завършва академията, тя започва работа като учителка.

24-годишната Бронка става активен участник в художествения живот на страната. На Осмата обща художествена изложба в София тя излага свои картини, а след това заминава за Брюксел по настояване на баща си. Там е продължение на десет месеца младата художничка учи илюстрация в Института за приложно изкуство.

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Омъжва се за Елиезер Алшех, също художник, който по време на войната като евреин е изпратен в трудов лагер. Известно време след неговото освобождаване оттам, през 1943 г., Бронка организира първата си самостоятелна изложба в София. И двамата участват в Дружеството на новите художници.

С идването на новата власт Бронка и съпругът й изпадат в немилост - те са изключени от Съюза на българските художници и за тях става невъзможно да продължат художествената си дейност. Заради липсата на свобода и перспектива, единственият изход за тях е да напуснат страната.

През 1951 г. заедно с двегодишната си дъщеря Деяна те напускат България, една година живеят в Милано, а след това се установяват в Буенос Айрес, Аржентина.

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Четири години по-късно Бронка представя своя самостоятелна изложба в Буенос Айрес. Нейният съпруг също работи активно и участва в редица изложби, организирани от еврейската общност и частни галерии. Паралелно с това Елиезер започва работа и като преподавател в Държавното училище за изобразително изкуство „Мануел Белграно“ в Буенос Айрес.

През 1967 година Бронка се завръща за кратко в родината, а след това и през 1980 г., когато прави изложба у нас.

Нейният съпруг умира през 1983 г.. Бронка Гюрова-Алшех напуска този свят през 1995 г. И двамата съпрузи умират в Буенос Айрес.

Творчество

Сред най-известните картини на Бронка Гюрова са: "Карамфили", "Портрет на момиче", "Пейзаж", "Рисунка". Част от нейното творчество са десетки пейзажи от Балчик и детски портрети.

Съюзът на българските художници представя рисунки от семейния архив на Бронка Гюрова-Алшех и Елиазер Алшех в изложбата "Пазителите" през 2005 година.

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