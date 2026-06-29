Официално: Манчестър Сити обяви наследника на Гуардиола

Ръководството на Манчестър Сити обяви, че Енцо Мареска е новият мениджър на представителния отбор. Италианският специалист подписа тригодишен договор с клуба, който ще го задържи в тима до лятото на 2029-та. За Мареска това ще бъде трети престой в английския гранд. Той заменя на поста доскорошния мениджър на „гражданите“ Хосеп Гуардиола, който напусна след 10 години на „Етихад“.

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Енцо Мареска познава отлично атмосферата в клуба

„Манчестър Сити е клуб, който познавам много добре, така че възможността да ръководя този отбор е брилянтен шанс за мен. Сити е невероятно добре управляван футболен клуб. Всичко, което правят, е иновативно, планирано и целенасочено. За един мениджър това е мечтана ситуация. Това ми осигурява постоянството, от което се нуждая, за да си върша работата ефективно”.

„Това ще бъде третият ми престой тук. Познавам този клуб, знам изискванията и знам очакванията. Качеството на хората, които работят тук, е това, което го прави толкова специално. Искам да им благодаря за проявената вяра в моите способности. Нямам търпение да започна да тренирам играчите. Искам да печелим, да играем добър футбол и да се наслаждаваме на напрежението да представляваме Манчестър Сити“, обяви Мареска пред клубната медия.

Председателят на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак вярва, че Сити и Мареска са перфектна комбинация и казва, че стилът на футбол, който италианецът предпочита е отражение на ценностите на клуба: „Енцо е човек, който винаги е търсил възможности да се предизвика и да успее в мениджърската си кариера. Той носи личност, страст и интелигентност, напълно съобразени с нашите нужди. Той се завръща в организация, която е изцяло в крак с неговата амбиция и жажда за постижения. Завръщането му в Манчестър Сити е добре дошла и естествена следваща стъпка както за него, така и за клуба“.

Главният изпълнителен директор Феран Сориано добави: „Енцо беше най-добрият кандидат, който разглеждахме. Познаваме неговата личност и визията му за начина, по който трябва да се играе футбол. Той е човек с почтеност, харизма и страст”.

„Ще се погрижим той да получи всичко необходимо, за да бъде успешен тук. Всички с нетърпение очакваме да видим положителното му влияние върху следващата фаза от развитието на клуба“.

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