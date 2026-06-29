Селекцията в Ботев Пловдив не спира – „канарчетата“ взеха седми нов

Ръководството на Ботев Пловдив продължава с мащабната лятна селекция в тима. „Канарчетата“ подсилиха атакуващата си мощ с офанзивния футболист Чидера Окох. Нигерийският нападател е седмото попълнение в лятната селекция на „жълто-черните”.

Нападателят пристигна от гръцкия Астерас Актор

От Ботев Пловдив са заплатили трансферна сума на гръцкия Астерас Актор за правата на футболиста. 23-годишният нападател ще носи номер 9 в емблематичния роден клуб. Чидера Майкъл Окох е роден на 5 април 2003 година. В кариерата си 193-сантиметровият нападател е носил екипите на Слован Либерец, Моста и гръцкия Астерас Актор.

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