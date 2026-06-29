Наказан за употреба на допинг се завръща в българския футбол – облича екипа на ЦСКА?

Национал на България, който бе уличен в употреба на забранени стимуланти, се готви да се завърне в родния футбол. Става въпрос за бившето крило на Славия и ЦСКА – Георги Йомов. Това съобщиха колегите от „Блиц“. Както е известно, фланговият състезател даде положителна проба за допинг след мача на „армейците“ със северномакедонския Гьорче Петров в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, който се състоя на 28 юли 2022 година.

Наказанието на Георги Йомов изтича съвсем скоро

Георги Йомов бе уличен в употреба на забраненото вещество дехидрохлорметилтестостерон. След това крилото получи забрана да играе футбол за срок от 4 години. Йомов обжалва решението като обяви, че е използвал добавки, които са му били препоръчани от фитнес инструктор. Футболистът бе категоричен, че не е знаел, че във въпросните препарати е имало забранени субстанции. В крайна сметка обжалването му не бе уважено и правата му бяха спрени за срок от 4 години.

Преди месец крилото се срещна с шефове на ЦСКА

Въпреки забраната Йомов не е спирал да тренира и да се подготвя самостоятелно. Наскоро той е получил разрешение да поднови занимания с професионален футболен клуб и дори да подпише договор. Преди месец крилото се срещна с част от ръководството на ЦСКА, а „червените“ босове са изразили готовността си да му помогнат да се завърне в игра. Поради тази причина се спекулира, че Йомов може отново да облече екипа на „армейците“, но като част от втория отбор. Очаква се до края на седмица да има развитие около бъдещето на бившия национал.

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