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Меси е фаворит за Златната топка: Скалони научи Аржентина как да играе разумно

29 юни 2026, 14:16 часа 601 прочитания 0 коментара

"Подкрепям мнението, че Меси е фаворит за Златната топка", това свое мнение сподели Янко Станчев в най-новия епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него Линел Меси има най-големи шансове да спечели наградата за най-добър футболист на Мондиал 2026. Той добави още, че националният селекционер Лионел Скалони е научил Аржентина как да пести силите си срещу по-непретенциозни съперници и все пак спокойно да взима победи.

"Скалони успя да научи своите възпитаници"

"Трябва да отчетем, на лице е фактът, че Аржентина бе в една много лесна група на Мондиал 2026 - с Австрия, Алжир и Йордания. Аз съм на мнението, че Скалони успя да научи своите възпитаници как да си взимат мачовете на ходом и да не се потят много срещу тези три съперника, срещу които вече играха. Аржентина има изключително силно нападение. Видяхме сега, в последния мач срещу Йордания, дори при липсата на Лионел Меси, който започна като резерва срещата", започна Янко.

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Аржентина

"Това обърква съперника, обърква защитата"

"Направи ми впечатление как Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес сменят местат си често, това обърква съперника, обърква защитата. Не знаеш кой е на фланга и кой води атаката, създава хаос в противниковата отбрана. След това видяхме, Меси се появи, изключителен гол. Типично в негов стил. Голмайстор на първенството, подкрепям и мнението, че е фаворит и за Златната топка", завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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Лионел Меси Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026 Лионел Скалони
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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