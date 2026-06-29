Бормашини за добро утро на туристите: Строителство в разгара на летния сезон в Будва

Въпреки че на цялата територия на един от най-известните черногорски курорти Будва е в сила забрана за строителни работи - в събота сутрин на един от строителните обекти в квартал Голубовина в града са се извършвали строителни работи. За неприятния за туристите случай съобщи черногорското издание Vijesti.me. Както беше посочено, работата е била извършвана в 7 часа сутринта - тъкмо за добро утро на туристите, пише още черногорската медия.

Лошите новини около Будва

Прави впечатление, че тази година постоянно се появяват лоши новини около иначе красивия град Будва.

Припомняме, че наскоро за ужас на туристите откриха труп по време на изкопни работи за бъдещ хотел в централната част на Будва, който най-известният морски курорт на Черна гора. Новината на връх туристическия сезон съобщи черногорското издание Vijesti, което се позоваха на информация от местната полиция. На място са били членове на Службата за защита и спасяване на Будва. Както беше казано, пожарникарите са извадили тялото на млад мъж от дълбоката дупка.

Преди това пък граждани сигнализираха, че най-дългият и популярен градски плаж в черногорския курорт Будва е придобил кафяв цвят, но дни по-късно властите обявиха, че морето е чисто. ОЩЕ: След кафявата морска вода в Будва: Морето в Черна гора е чисто