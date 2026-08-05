Путин подписа закони: Да се търсят още престъпници за войници, да се изземват пари и имоти на осъдени (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко възможно, за да може някак пустата уж тридневна специална военна операция да бъде доведена до поне някакъв успешен край – това е настоящият курс на руския диктатор Владимир Путин. Поредна стъпка по него вече е направена и то официално – с президентски указ, т.е. документ, подписан лично от Путин.

Какъв е новият указ? Той пуска в действие закон, според който вече можеш да се запишеш в руската армия, дори да си извършил определени престъпления, заради които преди въпросният закон да влезе в сила нямаше как да станеш руски войник. Ако вече си извършил леко или среднотежко престъпление, няма проблем да влезеш в редиците на руската армия. Дори можеш да станеш войник, ако си извършил определени видове престъпления, свързани с трафик на оръжия и взривни вещества. Преди този закон да бъде подписан от Путин, на лидерите на организираната престъпност в Русия и наркодилърите беше разрешено да подписват договори с руското военно министерство. Беше решено да се създадат специални звена, които да се занимават с такива случаи.

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Все пак лица с криминално досие или криминални дела за тежки престъпления – включително тероризъм, държавна измяна, шпионаж, саботаж, екстремизъм, педофилия, изнудване и други престъпления срещу държавата и обществената безопасност – все още няма да могат да подписват договори да стават руски войници, те са изключени от указа (ВИЖТЕ ГО).

Защо ли се случва това? През юли всички наши части на фронта елиминираха 30 272 руски войници – по-специално използвайки дронове, заяви в редовното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, позовавайки се на доклад на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Зеленски подчерта, че става въпрос за доказани с видеокадри случаи, при които са убити въпросните над 30 000 руски войници. И добави, че тенденцията не се променя – вече всеки месец Русия губи като убити по 30 000 войници на фронта в Украйна. А според доклада СБУ е нанесла най-малко 100 успешни далекобойни удара на руска територия в рамките на 40-дневната операция, която Зеленски обяви в в края на юни, т.е. операцията вече приключи – ОЩЕ: Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)

Ukrainian aviation carried out an airstrike on a Russian military base in occupied Luhansk region. Video footage shows the aftermath. #Ukraine pic.twitter.com/vNaMEQ3Gri — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2026

Ukrainian aviation carried out an airstrike on a Russian military base in occupied Luhansk region. Video footage shows the aftermath. #Ukraine pic.twitter.com/vNaMEQ3Gri — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2026

Освен това Путин подписа закон, налагащ ограничения за руснаци, осъдени задочно или глобени за политически престъпления. Сега банковите сметки в Русия на такива руски граждани ще могат да бъдат замразени, а достъпът им до приложения за мобилно банкиране ще бъде ограничен, за да не могат да правят парични преводи. Ще им бъде забранено и да извършват сделки с недвижими имоти, да регистрират превозни средства, да се регистрират като индивидуални предприемачи и да получават статут на самонаето лице. Освен това, нотариалните действия, включително тези, извършвани чрез пълномощник, вече няма да бъдат разрешени от тяхно име. Достъпът до уебсайта на "Госуслуги" и заявлението за международни паспорти също ще бъде ограничен (законът на руски език).

"Прекрасният русский мир" - все повече сигнали, че един от големите руски онлайн търговци в лицето на Ozon вече не доставя в Крим и Севастопол. Защо – обяснението на компанията е, че Севастопол не е руска територия. На тази новина внимание обърна и популярният Z-канал "Два майора" - ОЩЕ: Вторият най-голям руски онлайн търговец призна, че Крим не е в Русия (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 85 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 4 август е имало 259 бойни сблъсъка спрямо 226 на 3 август. Руснаците са хвърлили 295 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 37 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3214 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 40 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 709 FPV дрона, което е с 3 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Ukrainian MiG-29 carried out a precision bomb strike on a dam west of Shebekino in Russia's Belgorod region. #Ukraine pic.twitter.com/KYtCGlxZt5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2026

Пак най-горещо е Покровското направление – 27 спрени руски пехотни атаки там съгласно официалната украинска информация. Няма обаче особена промяна на фронта там – руската армия се цели в Добропиля, но е далеч от подстъпите на града, който е считан за най-западната точка от първата отбранителна линия на крепостния пояс на Украйна, агломерацията Славянск – Краматорск. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са организирани 22 руски пехотни атаки. Официалната медия на украинската армия публикува материал, според който в щурмовите руски групи в Константиновка вече се включват все повече офицери с по-висок ранг и опит. За Добропиля пък изглежда руснаците все повече опитват някак да пробият флангово, а не с фронтални атаки. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 16 руски пехотни атаки. В северната част на фронта в Източна Украйна активността е по-висока – 19 руски пехотни атаки в Славянското направление, северно от Константиновка, 14 руски пехотни атаки в Лиманското направление, северно от Славянското, 23 руски пехотни атаки в Южнослобожанското направление, северно от Купянск – в Харковска област. В Купянското направление обаче няма нито една руска пехотна атака за последните 24 часа съгласно украинската официална информация.

🤫 Nap time ended in captivity: Ukrainian SOF woke Russian soldiers in their forest hideouts



Ukrainian special forces discovered two well-camouflaged dugouts used by Russian troops. The occupiers had carefully reinforced their shelters and covered their tracks — but slept… pic.twitter.com/LgQIH9vw4h — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2026

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Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец отчита забавяне на руския напредък в Славянското направление, което от началото на 2026 година е най-успешното за руската армия. Той обаче предупреждава, че руски щурмови пехотни групи вече са стигнали на 7,7 километра от Краматорск (при Васюткинско) и 12 километра от Славянск (позиции в района на Юркова и Рай-Олександровка). Като добра новина Машовец отчита, че най-вероятно командването на Трета общовойскова руска армия има за задача да помага на Осма общовойскова руска армия и Трети руски армейски корпус в Лиманското направление, където ситуацията е пълен пат, а дори в направлението от Константиновка към Дружковка. Това е важно, защото така Трета армия ще отдели ресурси, а основната ѝ задача е да пробива към Славянск, уточнява Машовец. Отделно, над месец Трета армия не може да поеме пълния контрол над Рай-Олександровка и изглежда има украински позиции в южната част на селото, което е показателно, добавя украинският експерт. Той отчита нови руски позиции северно от Рай-Олександровка, в горските масиви и казва, че от тях до югоизточните покрайнини на Николаевка има 2 километа, а малко над 4 километра е разстоянието до руските позиции при Крива Лука. „Командването на Трета армия, с едновременното настъпление на своите предни части по пътя Е-40 и канала Северски Донец-Донбас, съответно на северозапад и север (т.е. в посока Славянск), вече е започнало да обръща част от силите си (частите на левия си фланг) към Краматорск“, казва Машовец – ОЩЕ: Подчинение на Донбас с превземане на Славянск и Краматорск: Докъде стигна армията на Путин

Основателят на украинската оръжейна компания Fire Point Денис Щилерман коментира, че Украйна работи върху оръжия, с които да поразява руски сателити в Космоса. Става въпрос за руска програма, която сега е модифицирана с цел да се превърне в руския Strarlink - ОЩЕ: "Руският Starlink" удари на камък още при старта, а Украйна ускори фиаското

Fire Point co-owner Denys Shtilerman said Ukraine is developing capabilities to target Russian satellites. According to him, Russia is building a Starlink-like satellite network under the "Rassvet" program, while Ukraine's response is a project called "Zakat." Shtilerman also… pic.twitter.com/FCgaYCDcIp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 28 ракети и 115 далекобойни дрона по цели в Украйна. Ракетите са били 4 свръхзвукови "Циркон"/противокорабни "Оникс" и 24 балистични "Искандер-М"/С-400. Нито една от ракетите не е свалена, свалени са 98 дрона. Съответно, на 26 места в Украйна е имало попадения на ракети и от несвалените руски дронове - ОЩЕ: