Червен код в Хърватия: Идват екстремни температури

Горещата вълна в Хърватия продължава, а днес температурите на места ще достигнат до 39 градуса, а за Загреб се очакват дори 40⁰ С. Издаден е червен код за екстремно високи температури в цялата страна за днес и утре, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ.

Промяна на времето се очаква в петък, когато се очакват дъжд и гръмотевици, а заедно с това ще последва и спадане на температурите.

Държавният хидрометеорологичен институт в Хърватия обяви червен код за екстрмни горещини, който ще остане в сила днес и утре.

Продължителната гореща вълна и високите температури влияят върху организацията на дейностите по железопътната инфраструктура и поради възможни деформации на релсите изискват засилен надзор на състоянието на линиите, за да се запази безопасността на железопътния транспорт, предаде ХРТ, като цитира съобщение на Хърватската железопътна инфраструктура.

По време на периоди с екстремно високи температури се провежда засилен надзор на състоянието на линиите. Ако се забележи някаква нередност, веднага се въвеждат мерки за сигурност – най-често временно ограничение на скоростта или затваряне на коловоза до отстраняване на дефекта, се подчертава в съобщението.