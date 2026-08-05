"Няма да допуснем забавяне": Държавата бърза с пребазирането на психиатричната болница (ВИДЕО)

Държавата бърза с пребазирането на държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" в София и няма да допусне забавяне от страна на строителя. Това стана ясно от думите на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на брифинг в Министерски съвет. Пребазирането на болницата е част от модернизацията на психиатричната помощ, заложена в Плана за възстановяване и усточивост.

"Всичко, което е зависело от Министерство на здравеопазването е налице. Дори беше анексиран договорът по отношение на извънредните строително-ремонтни работи. За съжаление за пореден път строителят изисква ново анексиране, но анексиране на срока на договора до края на годината, което означава ново чакане на пациентите и на самите служители. Това няма как да бъде позволено", подчерта Ивкова.

"Това са средства, които са от държавния бюджет и от бюждета на ЕС и за тези средства трябва да има отчетност и прозрачност. Няма да допуснем да има ново забавяне и ново чакане", категорична е Ивкова.

Срокът към момента е до края на август, като към момента няма риск за средствата, но тя заяви, че има законоустановени механизми, по които да се потърси отговорност на строителя, ако той не намери воля да изпълни дейностите. ОЩЕ: Обичат работата си, но... За какво протестират медиците в психиатриите

Болницата с Ямбол: Установени са редица нарушения

Министърът увери, че същият подход ще бъде предприет и по отношене на МБАЛ "Св. Панталеймон" в Ямбол.

"Над 75 млн. лв. са изплатени от 2019 г. до 2025 г. за апаратура и строителство. В момента се изискват нови 4 млн. и 300 хил. евро отново за строителство и апаратура. Още през юни бях на посещение в Ямбол и поисках проверка от ДНСК. Установени са редица нарушения на Закона за устройство на територията", заяви Ивкова.

Тя е е изискала от директора на болницата да й отговори най-късно до вторник как ще отразят тези препоръки и констатации. ОЩЕ: Гол и гладен в планината: Съдът реши съдбата на нападателя на синоптиците