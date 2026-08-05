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Закриват 3 трамвайни линии в София

05 август 2026, 12:10 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Закриват 3 трамвайни линии в София

Столичната община въвежда сериозни промени в градския транспорт. От там съобщиха, че от 00.00 часа на 8 август до 24.00 часа на 30 август част от трамвайните линии променят маршрутите си.

Трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут от ж.к. "Западен парк" до Централната ж.п. гара, както следва: от ж.к. "Западен парк" по маршрута до кръстовище ул. "Алабин"/бул. "Витоша", наляво по бул. "Витоша", наляво по бул. "Княгиня Мария Луиза", централна ж.п. гара, наляво по бул. "Христо Ботев", наляво по ул. "Струга" и надясно по бул. "Княгиня Мария Луиза" по маршрута до ж.к. "Западен парк".

Трамвайна линия № 12 се закрива.

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Трамвайна линия № 13 ще се движи по маршрут от ж.п. гара "Захарна фабрика" до кв. "Орландовци", както следва: от ж.п. гара "Захарна фабрика" по маршрута до кръстовище ул. "Алабин"/бул. "Витоша", наляво по бул. "Витоша", наляво по бул. "Княгиня Мария Луиза" и надясно по ул. "Козлодуй" по маршрута на трамвайна линия № 18 до кв. "Орландовци", двупосочно.

Трамвайна линия № 15 се закрива.

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Трамвайна линия № 18 се закрива.

Източник: БГНЕС

Ще се разкрие временна автобусна линия № А10 ТМ с маршрут от метростанция "Витоша" до метростанция "Стадион Васил Левски", както следва (в посока метростанция "Стадион Васил Левски"): от начална спирка с код 0910 "Метростанция Витоша" на крайната станция на трамвайни линии № 10, 13 и 15 по бул. "Черни връх", бул. "Джеймс Баучер", направо по ул. "Йосиф Петров", наляво по ул. "Митрополит Кирил Видински", наляво по бул. "Драган Цанков", наляво по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", наляво по бул. "Черни връх", наляво по бул. "Свети Наум" и надясно по бул. "Джеймс Баучер" по маршрута до спирка с код 0911 "Метростанция Витоша" – крайна (на крайната станция за трамвайни линии № 10, 13 и 15).

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Автобусите ще спират на спирки:

  • начална с код 0910 "Метростанция Витоша" за трамвайни линии № 10, 13 и 15;
  • на трамвайните и автобусни спирки по бул. "Черни връх" и бул. "Джеймс Баучер";
  • на временна спирка на ул. "Митрополит Кирил Видински" на кръстовището с ул. "Борова гора" в посока бул. "Драган Цанков";
  • на временна спирка на бул. "Драган Цанков" (съществуваща) при Българско национално радио в посока бул. "Евлоги и Христо Георгиеви";
  • крайна/начална с код 1914 "Ул. Граф Игнатиев" на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в посока бул. "Черни връх" за автобусни линии № 72, 76, 94, 204, 304 и 604.
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София Градски транспорт трамвайна линия трамваи
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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