Овча лой, пилешко и млечни продукти без документи: БАБХ иззе над половин тон храни

Инспектори от дирекция “Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха близо 600 кг продукти от животински произход без необходимите документи при четири проверки на ГКПП “Капитан Андреево“, извършени съвместно със служители на Агенция “Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

При проверките в автобус с турска регистрация инспекторите са задържали 310 кг овча лой, превозвана без необходимите документи за произход. Още: Пак без документи: БАБХ иззе над половин тон пилешко и млечни продукти При две проверки на леки автомобили с българска регистрация са установени общо 210 кг пилешко месо без необходимите придружаващи документи. При друга проверка на лек автомобил с българска регистрация са открити и 68 кг млечни продукти, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. Още: БАБХ затвори нелегален цех за консервирани гъби