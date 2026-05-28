Реал Мадрид го отхвърли, но не и Барселона - световна звезда ще играе на "Камп Ноу"

28 май 2026, 23:09 часа 359 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шампионът на Испания Барселона е близо до подписване с една от звездите на световния футбол - Бернардо Силва, чийто договор с Манчестър Сити изтича това лято. Това твърди журналистът Джанлуиджи Лонгари. Каталунците са с една крачка по-близо до постигане на споразумение с 31-годишния португалец и се очаква развръзка в идните дни и седмици.

Барселона привлича Бернардо Силва като свободен агент

Barca Universal съобщи в социалните мрежи, че трансферът е одобрен от старши треньора Ханс-Дитер Флик. Очаква се агентът на играча, Хорхе Мендеш, да се срещне с ръководството на Барселона следващата седмица, за да финализира трансфера. А това се случва на фона на информациите, че Бернардо Силва е бил предложен на Реал Мадрид, на "кралете" са отказали да го вземат.

Бернардо Силва

Силва прекара 9 години в Манчестър Сити

През април Бернардо Силва обяви напускането си на Манчестър Сити в края на сезона. Той беше в клуба от 2017 г. Португалецът е изиграл 460 мача за клуба, в които е отбелязал 76 гола и е дал 77 асистенции. Иначе Барселона вече договори футболист от Висшата лига, който ще струва на клуба 80 милиона евро.

Барселона Реал Мадрид Летен трансферен прозорец Бернардо Силва
Стефан Йорданов Редактор
