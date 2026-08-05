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След дни борба с огъня: Потушиха пожара в Национален парк “Пирин“

05 август 2026, 14:51 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След дни борба с огъня: Потушиха пожара в Национален парк “Пирин“

Пожарът под връх Шаралия в района на Национален парк "Пирин" е напълно потушен след няколкодневни гасителни действия, съобщиха от Посетителския информационен център на Национален парк "Пирин", цитирани от БНР. Още: Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши рискована операция при пожара в Пирин

В овладяването на огнената стихия са участвали служители на парка и на гранична полиция, пожарникари, планински спасители и доброволци. В гасенето на пожара, който беше в труднодостъпен високопланински терен, участваше и хеликоптер. Още: Пожар гори в недостъпна местност край Разлог

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Национален парк Пирин горски пожар огнеборци
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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