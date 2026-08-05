Карлос Алкарас отказа участие в пореден турнир – сдава титлата в Синсинати

Испанецът Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати заради контузия, съобщиха организаторите. Така той няма да защитава титлата си на надпреварата на твърда настилка с награден фонд от 9,42 милиона долара започва на 13 август.

23-годишният Алкарас, който е втори в световната ранглиста в момента, не е играл от април заради проблем с китката на дясната ръка. Испанецът се надяваше да успее да се завърне на корта именно на състезанието в Охайо, за да направи подготовка за Откритото първенство на САЩ, което стартира в края на месеца, но все още не е напълно възстановен.

Испанецът е измъчван от контузия в китката

Carlos Alcaraz has withdrawn from the Cincinnati Open.



Wishing all the best to our 2025 champion in his recovery process. Can’t wait to welcome you next year! ❤️ pic.twitter.com/Ls1PCFtCfk — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 4, 2026

„Знаем, че Карлос прави всичко възможно, за да играе отново възможно най-скоро, но все още не е готов заради контузията на китката. Пожелаваме му най-доброто и го очакваме в Синсинати в бъдеще“, коментира турнирният директор Боб Моран.

Алкарас започна силно сезона с трофей на Откритото първенство на Австралия, с което си осигури спечелването на всичките четири турнира от Големия шлем, но впоследствие пропусна да защитава титлата си на Ролан Гарос в Париж, както и Уимбълдън в Лондон.

На турнира в Синсинати с „уайлд кард“ в основната схема ще участва и първата ракета на България Григор Димитров, който е шампион в надпреварата през 2017 година.

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