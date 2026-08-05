Пробутвали фалшив зехтин: Заловени трима души, 4 т суровина и 2,8 т вече опаковани ментета

Трима души са задържани при специализирана операция срещу нерегламентирано производство и бутилиране на зехтин в складова база в софийското село Житен. Изети са близо 7 тона - 4 т суровина и 2,8 т опакована продукция. Операцията е проведена от служители на сектор “Икономическа полиция“ към СДВР съвместно с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На място са открити големи количества растително масло, опаковки, етикети, печати и документи. Обектът не е регистриран за производство, търговия или съхранение на храни и растителни масла, заяви Бистра Иванова, началник на отдел “Контрол на храните и граничен контрол“ към Областната дирекция по безопасност на храните – София-град. Още: Цех за производство на ментета разкриха в Хасково

Мръсни съдове и неясно каква мазна течност

„Виждаме големи, силно замърсени съдове с някакво растително масло, за което все още не можем да кажем какво е. Липсват всякакви обозначения, документи и етикети, които водят към конкретни бизнес оператори“, каза Иванова. По думите ѝ маслото е било етикетирано като “Extra Virgin“ и предлагано в различни разфасовки – тенекиени кутии и бутилки.

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Върху опаковките обаче липсвал основен задължителен реквизит – данни за фирмата или бизнес оператора, който носи отговорност за продукта. “Добре изглеждащите опаковки внушават отлични характеристики на продукта, но това, което виждаме тук, не кореспондира с информацията, която достига до потребителя“, подчерта тя. Установени са около 4 тона суровина и близо 2,8 тона вече опакован продукт – общо приблизително 7 тона. Още: Разкриха нелегален цех за производство на тютюневи изделия

Нищо от заловеното няма да стигне до пазара

„Всички количества ще бъдат възбранени. Това, което мога да кажа към днешна дата, е, че нищо от това, което виждате тук, няма да бъде на пазара“, категорична беше Иванова. От СДВР съобщиха, че тримата души са били установени в обекта, докато извършвали дейности по пълнене, опаковане и товарене. Те ще бъдат задържани за срок до 24 часа, като работата по случая продължава. Бистра Иванова призова потребителите да подават сигнали, ако забележат продукти без ясно посочени производител или търговец. “Ако видите такъв продукт на пазара, който не съдържа задължителните реквизити и няма ясно обозначен търговец или производител, това е индикация, че нещо с него не е наред“, посочи тя. Проверката по случая продължава. Още: Разкриха нелегален цех за тютюн в село Искрец (СНИМКИ)