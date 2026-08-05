Ново дело срещу българи в РСМ? Стигне ли се до съд - Коридор 8 готви изненада за шефа на Канал 5

Скоро Основният съд в Скопие ще трябва да се занимае с с тъжбата на Канал 5 против българския подкаст Коридор 8, става ясно от публикация в страницата на българския ютуб канал. Жалбата на македонската медия Канал 5 е от 18 юни 2026 г. и е свързана уж с авторски права, въпреки че идва часове след епизод, в който в подкаста се коментира материала на Actualno.com за българския паспорт на собственика на медията Емил Стоименов и се показват документите от преписката, с която той е получил българско гражданство, която показва негово лицемерие през годините.

Призив към съда в Скопие

Създателят на подкаста Коридор 8 и негов водещ Георги Станков твърди, че съчувства на съда, че "разни хора" го занимават със своите лични отношения, фрустрации и неприязън.

"Както съм казвал по-рано, Основният съд - Скопие би трябвало да отхвърли тъжбата като недопустима, защото моите действия спазват правилата на платформата YouTube и законите на моята държава България, на САЩ (където е YouTube) и на Република Северна Македония", посочва в свой пост в социалната мрежа Станков.

Той уверява, че ще каже и докаже това пред съда, стига да бъде надлежно призован.

Стигне ли се до дело - ще има изненада за Емил Стоименов

Георги Станков обещава изненади, ако се стигне до съд.

"Ако въпреки това Основен съд - Скопие реши, че твърденията в тъжбата заслужават да им се вярва и допусне започването на дело против мен, ще повикам на първото заседание за разпит свидетеля Емил Стойменов", обяви Станков. ОЩЕ: Не могат да преживеят истината: Македонска телевизия със собственик българин атакува подкаста "Коридор 8"

Делата срещу българи

Припомняме, че в края на юли беше последното заседание по делото за катастрофата на македонската българка Ива Михайлова -христоматиен пример как съдебните и държавните институции в Република Северна Македония се използват за репресия над всяка форма на българщината.

Михайлова далеч не е единствената осъдена в югозападната ни съседка. Наскоро Люпчо Георгиевски загуби дело само защото е българин. Той беше обжалвал присъдата си от миналата година, но тя беше потвърдена. Става въпрос за присъда за разпространение на расистки и ксенофобски материали, защото цитирал в социалната мрежа думи на Иван Михайлов

Подобна условна присъда и за по-остър коментар в социалната мрежа има 72-годишният македонският българин Драги Каров, който е болен от тежко заболяване. Делото срещу него е образувано по сигнал на македонската телевизия Канал 5, които също разпространяват подобен език, но те не са съдени.

Припомняме, че през 2020 г. Спаска Митрова, която дълги години се бори, за да прибере детето си у дома, почина преди това да се случи. ОЩЕ: "Има риск да остане инвалид": Майката на Ива Михайлова се оплака от натиск срещу свидетели