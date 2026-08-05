Пеевски помага на Радев още от изборите? Нова буря тръгна чрез БОЕЦ

Един от учредителите на формацията на Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ) – Цанко Спасовски, заедно с още трима представители на управляващата формация, е написал писмо до премиера Румен Радев, в което се възмущава, че в ПБ се налага влиянието на Делян Пеевски. Писмото, което е с дата 15 юли 2026 г., бе споделено от гражданско сдружение "БОЕЦ", което твърди, че се е сдобило с позицията.

От нея става ясно, че авторите ѝ са недоволни как след изборите в Троян е бил сменен именно Спасовски, който е бил местният координатор, а на негово място "отгоре" временно е била "спусната" Стела Маринова. В писмото се твърди, че тя е счетоводителка на братята Момчил и Младен Мондешки, които пък се свързват от подписалите позицията със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС – Ново начало".

Вижте писмото тук, тук и тук.

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Останалите подписали се под писмото са о.р. полковник Иван Русенов, о.р. полковник Делян Пехливанов и о.р. майор Симеон Симеонов. Копие е изпратено още до членовете на Изпълнителния съвет на "Прогресивна България" – министъра на отбраната Димитър Стоянов и председателя на парламентарната група Петър Витанов, до председателя на Контролния съвет на ПБ – вътрешния министър Иван Демерджиев, както и до областния координатор на партията за региона на Ловеч Ивет Горанова.

Actualno.com потърси за коментар г-н Витанов, който категорично отрече да е получавал такова писмо. "Махаме кадрите на Пеевски, а не ги слагаме", категоричен беше той.

Според БОЕЦ обаче писмото е било изпратено около 3 седмици преди предстоящото учредяване на местната общинска структура на формацията в Троян. Тя е насрочена за 6 август и има опасения, че Стела Маринова ще бъде избрана за общински ръководител. Именно тя организира събранието, вижда се и от публикувана от "БОЕЦ" покана.

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Твърденията и потенциалната връзка Радев-Пеевски

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"В Троян и Априлци изборният резултат не беше постигнат лесно. Зад него стои ежедневна работа, срещи с граждани, убеждаване, поемане на отговорност и изграждане на доверие към каузата въпреки колебанията и страха у хората, въпреки зависимостите в малките селища. Ние, по време на кампанията, застанахме с лицата си и авторитета, който имаме, пред гражданите на община Троян. Затова с дълбоко разочарование и тревога приемаме случващото се след изборите. Координаторът Цанко Спасовски бе отстранен от тази дейност без мотиви, без обяснение и без оценка на работата, която извършихме и която е в основата на изборния успех", пишат авторите на писмото според версията на БОЕЦ.

"Подобно отношение към хората, които са носили основната тежест в труден момент, когато не се знае крайният резултат, поражда не само лично огорчение, но и сериозни въпроси за начина, по който се изгражда местната структура. Още по-притеснително е, че на преден план се поставят лица, които преди самото учредяване на местната организация не са изградили необходимото обществено доверие и за които сред гражданите в района съществуват негативни оценки. Това поставя под риск авторитета на партията като цяло и бъдещите изборни резултати. Става дума за свързваните с Делян Пеевски братя Момчил и Младен Мондешки и счетоводителката на всичките им фирми и управител на спрялата на 04.04.2026 г. тяхна фирма "Елпром Троян" ЕООД – Стела Маринова, сега временен координатор на партията“, посочват Спасовски, Русенов, Пехливанов и Симеонов.

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Справка в Търговския регистър показва ,че „ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН“ ЕООД е еднолична собственост на Младен Мондешки. Предметът на дейност е: проектиране и производство на еднофазни и трифазни електродвигатели, електрически машини, инструменти, всякакви видове помпи, стоки за широко потребление, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

В сайта на „Елпром Троян“, в секция „Контакти“, се вижда, че ръководител на счетоводството е Стела Маринова.

Братята Мондешки и ролята им

Адвокат Момчил Мондешки, по-големият брат на Младен Мондешки, нашумя от разговорите „Яневагейт“, но не само с този скандал. В хода на делото по несъстоятелността на „Белведере“ – дъщерната фирма на френския алкохолен концерн, адвокатът, брат му Младен, съдия Румяна Ченалова и синдикът Панайот Велков се превърнаха „в пример за непрозрачно правосъдие“, както пише в материал на разследващата медия „Биволъ“ от декември 2016 г.

Развръзката на казуса „Белведере“ дойде след намесата на френския посланик в България тогава Ксавие Лапер дьо Кабан. Той декларира, че никой чужд (или пък български) инвеститор не може да се чувства сигурен в България. Французинът не скри гнева си от опита българските клонове на френско дружество да бъдат отнети с помощ от Софийския градски съд. Именно по повод казуса “Белведере” френският посланик използва понятието “гнилите ябълки” в съдебната система.

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А относно "Яневагейт" - излязоха записи на разговори между Момчил Мондешки, Владимира Янева и Румяна Ченалова. Към момента, към който са датирани те, Янева е председател на Софийския градски съд, а Ченалова - съдия. ВСС и прокуратурата не пожелаха да разследват по същество данните за търговия с влияние и злоупотреба с власт, изтекли от разговорите. Също така се споменаваше името на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Днес Момчил Мондешки се ползва със славата на близък до Делян Пеевски. Попада в категорията на юристите от близкия кръг на олигарха като Гено Андреев и Александър Ангелов", пише "Биволъ" в материал от 2016 г.

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Също така синдикът на КТБ Кристи Маринова е свързвана с Момчил Мондешки, посочва разследващата медия в друг свой материал от 2017 г. В публикацията изданието цитира и още един разкрит разговор по скандала "Яневагейт", този път свързан с фалиралата Корпоративна търговска банка:

М.М.: Теб скоро занимаваха ли те с КТБ? Честно ми кажи?

В.Я.: Не, не.

М.М.: И на мене никой не ми говори нищо за КТБ. По едно време искаха много среща със синдиците. Мен ми се беше запалила главата покрай тях, въобще…

В.Я.: Не, единствено Делян последно каза: „Стягай се да водиш синдиците да ги видя!“

М.М.: Да. Мен ме молиха, преди да го направят тва, спряха да ме молят.

И още - разследване на "Капитал" посочи преди години, че Кристи Маринова е представлявала пред Търговския регистър фирми, които са собственост на брата на Момчил Мондешки – Mладен. Посочва се и конкретна фирма - "Солид" 85 - Кристи Маринова ѝ е била счетоводител, твърдеше "Капитал".

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Братът на Момчил Мондешки - Младен Мондешки - пък "дълги години беше зам.-областен председател на ДПС и "ДПС - Ново начало"", пишат в писмото си недоволните от намеса на Пеевски членове на "Прогресивна България". Името на Младен Мондешки фигурира и като парламентарен юридически съветник на депутата от ДПС Джейхан Ибрямов, както и като бивш общински съветник в Троян. В тази си роля ще бъде запомнен "с натиск върху администрацията за реализиране на спорни проекти", добавя се още в писмото, адресирано към Румен Радев.

„Тези хора ли ще са лицето на „Прогресивна България“? Или става дума за спонсорство, за което сега някой се отплаща? За зависимости, срещу които се борим и които обещахме да изкореним?“, питат недоволстващите членове на ПБ.

"БОЕЦ": Пеевски е финансирал кампанията на Радев в Троян

В тази връзка от "БОЕЦ" твърдят, че "Пеевски е финансирал кампанията на Румен Радев в Троян през Мондешки". Сдружението се позовава на свое собствено разследване и замесва още името на Николай Копринков - бившия секретар по вътрешна политика на Радев в качеството му на президент и настоящ началник на политическия кабинет на министър-председателя. "БОЕЦ" не предоставя конкретни подробности, като посочва, че разполага със "свидетелски показания и доказателства".

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"В политиката доверието се печели трудно, но може да бъде загубено много бързо, ако пак се сервира от същото, срещу което се противопоставяхме през цялата предизборна кампания. Ако хората, гласували за г-н Румен Радев, получат братя Мондешки, би било катастрофално за партията", заявяват в писмото си учредителите на ПБ. Те искат от ръководството на формацията „намеса“ и „обективна оценка“ на ситуацията в Троян.

И в писмото се намеква за спонсориране на кампанията от други лица: "... устойчивият полтически успех се гради върху уважението и доверието на хората, които участваха активно в предизборната кампания, а не тези, които вероятно щедро я спонсорираха".