Кметът на Москва Сергей Собянин, втори в листата на партията на диктатора Владимир Путин „Единна Русия“ за изборите за Държавната дума (парламента), се обяви открито против военната икономика. Той заяви, че онези, които се застъпват за преустановяване на разходите за инвестиционни проекти и облагородяване на столицата, не разбират, че съвременната война се водела на два фронта. "Унищожаването на нормалната икономика е унищожаване на страната", смята той.

Още: Кметът на Москва: Италианците си правят сиеста и си пият бира и пак имат по-голяма производителност на труда от нас

„Непрекъснато чуваме призиви за мобилизиране на цялата икономика и насочването ѝ към военни цели. Но съвременната икономика е структурирана по различен начин. Ако няма икономика в мирно време, няма данъци, няма доходи за населението и политическата ситуация е напълно различна, тогава няма да успеем във войната. Унищожаването на живота, унищожаването на нормалната икономика означава унищожаване на цялата страна. Това са ненужни, безсмислени приказки от хора, които не разбират как функционира съвременната икономика или съвременната война. Съвременната война се води на два фронта. Първият е горещият фронт. Вторият е здравата, стабилна национална икономика. Без това победата е невъзможна“, заяви Собянин в интервю за контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

По този начин кметът на Москва отговори на въпроса „защо в тези дни мостовете на Москва се украсяват толкова красиво с цветя и се стартират толкова много нови инфраструктурни проекти“, когато „всички тези средства биха могли да се използват, за да се помогне на армията и да се забави развитието на града“.

Още: Замърсена с химикали река и тонове мъртва риба край Москва след атака с дронове, Русия отвърна с амоняка в Киев (ВИДЕО)

Собянин: Две трети от украинските дронове летят към Москва

В същото време Собянин призна, че в момента две трети от всички безпилотни летателни апарати, използвани при удари срещу Русия, летят именно към Москва.

„През последните месеци броят на дроновете, изстреляни към Москва, се е увеличил експоненциално. Като цяло две трети от всички атаки, извършвани почти ежедневно на руска територия, са насочени към Москва“, каза той.

Още: Кметът на Москва потвърди оценката на Зеленски за ранените в Украйна руски войници (ВИДЕО)

Военните разходи на Русия: рекорд

През юни руският опозиционен Telegram канал ASTRA съобщи, че военните разходи на Русия през първото тримесечие на 2026 г. са достигнали рекордните 5,9 трилиона рубли въпреки съкращенията в бюджета. Това представлява две трети от всички приходи на държавната хазна за тримесечието.

В края на юли управителката на Централната банка Елвира Набиулина заяви, че „повишените цени на горивата започват да се отразяват върху цените на широк спектър от стоки и услуги“. „Като цяло, според нашата оценка, инфлационните рискове преобладават в прогнозния хоризонт. Те продължават да включват по-бавно от очакваното намаляване на напрежението на пазара на труда. Бюджетните параметри остават значителен фактор на несигурност“, отбеляза тя.

Още: Украйна принуди перла на руската икономика да бяга от Русия

Цените на зърното в Русия падат, производителите са в опасност

Междувременно цените на зърното на вътрешния руски пазар са започнали да падат, гласят данни на "СовЕкон", анализирани от местното бизнес издание „Коммерсант“. Изкупната цена на пшеницата от трети клас в края на юли е спаднала с 1,3% до 12 950 рубли за тон, на пшеницата от четвърти клас – с 2,3% до 12 600 рубли, а на тази от пети клас – с 2% до 11 080 рубли.

Цените на ечемика спаднаха с 6,5% през седмицата до 10 780 рубли за тон, а на слънчогледовите семена – с 2,1% до 40 200 рубли за тон.

В годишен план цената на пшеницата вече е спаднала с 9%. Износната цена в пристанището Новоросийск на Черно море се е снижила с почти 10% през последната седмица на юли. Цените на ечемика са паднали с повече от 12%.

Още: Украинският лов на генерали уплаши Москва: Руското МО с инструкции за оцеляване на офицерите

Проблемите се дължат на увеличеното предлагане вследствие на пристигането на новата реколта и на "логистични затруднения" в пристанищата на Азовско море, където украинските дронове разнищваха руски кораби и инфраструктура в своя кампания за масирани удари. Те поразяваха и плавателни съдове в канала Азов-Дон, през който преди това преминаваше една четвърт от целия руски износ на зърно.

Спирането на износа през Азовско море може да доведе до намаление с 6,5 милиона тона на общия руски износ на зърно през втората половина на годината, изчисляват експертите от Kpler. Това ще окаже най-значително влияние върху доставките за Близкия изток и Турция - ключови купувачи на руска пшеница.

Анализатори предупреждават, че ако ситуацията с износа не се подобри през август, руските производители на зърно могат да се изправят пред криза на рентабилността. Увеличеното предлагане, съчетано с ограничен износен капацитет, води до свръхпредлагане на пазара, докато производствените разходи продължават да нарастват.