Забраниха на над 1600 британски хулигани да посещават мачовете от Евро 2024

Министър Крис Филп, който отговаря за престъпността, дейността на полицията и пожарната, заяви днес, че крайните мерки са взети заради буйното минало на феновете и сблъсъците им с униформени, служители на реда и други привърженици по време на футболни срещи. Според него тези мерки ще гарантират, че нормалните хора ще могат да пътуват безопасно до турнира, както и ще попречат на хулиганите да извършват престъпления зад граница.

The British Home Office asks 1,600 fans to hand over their national passports to prevent them from traveling to Euro 2024 because they are suspected of being troublemakers and have previously been convicted of committing football-related violence. pic.twitter.com/RxBCsbJUfL