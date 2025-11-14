Започнаха да падат глави в Турция: футболисти остават без права за една година заради незаконни залози

След като в понеделник стана ясно, че над 1 000 футболисти от Турция са хванати с незаконни залози, Турската федерация започна да действа бързо и безмилостно. Професионалният дисциплинарен съвет обяви наказанията на 102-ма от общо 1024-мата замесени в скандала. От Суперлигата има 25-ма играчи, а останалите 77 са от Първа лига. Футболистите са със спрени права, като санкциите са от 45 дни до една година.

Ерен Елмалъ, който беше изваден от състава на Турция заради залози, ще изтърпи наказание от само 45 дни

Най-известният футболист, замесен в скандала с незаконните залози, е Ерен Елмалъ. Той играе за водача в Турската суперлига Галатасарай и е национал на турския национален отбор. Веднага след като стана ясно, че е част от залагалите, Елмалъ беше отстранен от групата на Турция за мачовете с България и Испания. Той е наказан само за 45 дни, докато неговият съотборник Метехан Балтаджъ е със спрени права за цели 9 месеца.

Още: Подариха огромен букет на селекционера Александър Димитров преди мача с Турция

Има наказани за една година, 9 месеца, 3 месеца и 45 дни

За една година са санкционирани Абдулсамет Бурак от Кайзериспор и Аласан Ндао от Коняспор. Ндао е единственият чуждестранен футболист, уличен в нелегални залози. Друг футболист с дълготрайно наказание е Юсуф Йоздемир от Аланияспор. Той няма права за следващите 9 месеца. За три месеца няма да могат да играят неговите съотборници Изет Челик, Бедирхан Йозюрт и Енес Кескин, както и Фуркан Орак от Ризеспор, Боран Башкан от Трабзонспор, Керем Сиркеджи от Фатих Карагюмрюк и Беркан Аслан от Кайзериспор. Всички останали футболисти от Турската суперлига са наказани за по 45 дни.

Още: Гьозтепе на Мъри остава близо до зона Европа, феновете запяха името му (ВИДЕО)